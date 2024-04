Un weekend di emozioni con Terra Amara su Rete 4

Introduzione:

Il mondo delle soap opera turche è tornato a far parlare di sé con Terra Amara, la serie che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. Con l’episodio 18 parte 2 in onda su Rete 4 sabato 6 aprile, gli appassionati potranno godersi nuovi colpi di scena e avventure emozionanti. Ma le sorprese non si fermano qui, con Mediaset che offre la possibilità di rivedere la soap anche in streaming su Mediaset Infinity, senza alcun costo aggiuntivo. Scopriamo insieme cosa riserva il prossimo episodio di Terra Amara.

Le vicende avvincenti di **Terra Amara

Trama:

Nell’episodio 18 parte 2, Gaffur decide di portare Fadik da Züleyha per chiederle perdono, ma le conseguenze di questa scelta si faranno sentire pesantemente. Nel frattempo, Hünkar è convinta che Saniye possa mantener il proprio posto solo seguendo il suo esempio, ma la donna rifiuta categoricamente. La situazione si fa sempre più tesa quando Gaffur, stanco della situazione, decide di allontanare Saniye da casa, considerandola ormai non più sua moglie. Parallelamente, Demir e Sair trovano un accordo per eliminare Yilmaz dalla loro strada, ma l’intervento di Fekeli in carcere mette in discussione i piani di tutti. Nel frattempo, Saniye si trova costretta a chiedere perdono a Züleyha, ricevendo una lezione che le farà capire quanto sia importante il rispetto e la dignità reciproca. Mentre Gülten cerca di confortarla, Saniye si ritrova a dover affrontare una situazione difficile, fatta di umiliazioni e violenze che mettono a dura prova la sua forza interiore.