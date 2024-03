Una Celebrazione Radiosa per la Giornata Mondiale della Felicità

Oggi, nel giorno dedicato alla gioia e alla felicità in tutto il mondo, il Forum di Assago si trasforma nell’epicentro di un evento straordinario: “Happiness on tour. Vite – Storie di Felicità”, una manifestazione in collaborazione con Generali, trasmessa in diretta da RTL 102.5 e Radio Zeta con una cascata di collegamenti emozionanti. Da “W l’Italia”, Federica Gentile e Angelo Baiguini portano il calore dell’evento direttamente dagli studi di Milano.

Un Mare di Sorrisi al Forum di Assago

Il Forum di Assago pullula di energia positiva, con migliaia di giovani entusiasti che riempiono l’arena. Il presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci, si esprime con orgoglio: “Sostenere Generali in questa giornata è per noi un privilegio. Con la presenza di RTL 102.5 e Radio Zeta, siamo al fianco dei giovani italiani, portando la nostra musica e la nostra voce in un abbraccio di felicità.”

Alla Ricerca del Segreto della Felicità

Esiste una formula segreta per la felicità? Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali, condivide il suo pensiero in un’intervista esclusiva per “W l’Italia”: “Nella nostra ricerca per la felicità, dobbiamo abbracciare la passione e la positività, adottando un approccio luminoso verso la vita. Occorre anche coltivare i nostri sogni, poiché sono loro a guidare il nostro viaggio verso la felicità. La resilienza è un altro pilastro fondamentale: la capacità di restare saldi di fronte alle avversità.”

Una Piena Immersione nella Felicità

Durante la giornata, il microfono è stato passato ad illustri ospiti come Andrea Paris, l’ingegnere Amalia Ercoli Finzi e Luigi Santarelli, i quali hanno condiviso riflessioni e aneddoti significativi in diretta su Radio Zeta. Ad arricchire l’evento con il loro contributo sono state personalità di spicco come Giulia Sara Salemi, nota influencer con oltre 8 milioni di seguaci, la quale chiuderà la giornata della felicità con emozionanti connessioni live.

Questo evento eccezionale, frutto della collaborazione tra RTL 102.5, Radio Zeta e Generali, si rivela non solo un’ode alla felicità, ma anche un viaggio intriso di emozioni e ispirazione per tutti coloro che cercano la chiave per aprire le porte di un mondo più luminoso e gioioso.