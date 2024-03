Una leggenda del sorriso e della generosità: Il ricordo di Margherito

L’eredità di un clown solidale

Bergamo è immersa nella tristezza per la perdita di Margherito, l’indimenticabile Gianluigi Pezzotta, un’icona locale della generosità e del sorriso, che ci ha lasciato all’età di 71 anni all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Margherito non era solo un clown straordinario, ma un campione della solidarietà che ha dedicato oltre mezzo secolo alla sua missione di portare allegria e conforto a chi ne aveva più bisogno.

Un cuore d’oro sotto il naso rosso

Con oltre cinquanta anni di carriera da clown, Margherito ha incarnato il significato più profondo della parola altruismo. La sua vocazione non si limitava allo spettacolo circense, ma si estendeva a un impegno tangibile nel sociale. Nel 2004 ha fondato l’associazione ‘Un naso rosso per…‘, che continua a portare avanti la sua preziosa eredità di amore e assistenza verso i più vulnerabili.

Un sorriso che guarisce: l’ambulaclaun e la speranza per i bambini

Due splendide iniziative dell’associazione resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incrociare il cammino di Margherito. Nel 2005 e nel 2015, l’ambulaclaun ha preso forma come un’ambulanza speciale per i piccoli pazienti, trasformando il dolore in speranza e regalando sorrisi anche nei momenti più bui.

Un’amicizia che varca lo schermo: Margherito tra volti noti e televisione

La sua presenza radiosa ha conquistato non solo i cuori dei bambini ma anche quelli di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui. Margherito ha portato la sua arte in televisione, collaborando con rinomati personaggi come Renato Zero, Rita Pavone e Raul Cremona. La sua figura resterà sempre viva nei ricordi di chi ha avuto il dono di condividere il palcoscenico con lui.

L’addio a una leggenda del sorriso

Oggi, mentre i volontari dell’associazione ‘Un naso rosso per…‘ si stringono attorno al ricordo di Margherito, un’ondata di gratitudine e commozione avvolge Bergamo. I funerali del clown dal cuore d’oro si terranno martedì presso la parrocchiale di San Colombano, un tributo finale a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto nei cuori di coloro che ha toccato con il suo sorriso caloroso e la sua gentilezza senza tempo.

Un’icona del sorriso e della solidarietà che continuerà a brillare nell’infinito cielo dei nostri ricordi. Che la sua luce ispiri generazioni a venire a diffondere amore e gioia proprio come ha fatto Margherito, il clown che aveva il superpotere di guarire con un semplice sorriso.