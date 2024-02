“Una madre di sette figli concilia famiglia, lavoro e studio per ottenere due lauree”

Chiara Rinaldi: una donna multitasking

Chiara Rinaldi, una donna bolzanina, è riuscita a conciliare la sua vita familiare con un lavoro impegnativo e due lauree. Nonostante le sfide quotidiane di essere madre di sette figli e moglie, Chiara è riuscita a conseguire una laurea presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Bressanone. La sua tesi su Alexander Langer le ha meritato il Premio Golser. “Noi donne siamo multitasking”, afferma Chiara con un sorriso.

La vita movimentata di casa Rinaldi-De Bonis

La tranquillità è un lusso che non esiste nella casa di Chiara Rinaldi-De Bonis, tranne forse durante un paio di ore di sonno. “Una donna – ribadisce Chiara – riesce a fare quattro cose contemporaneamente e a gestire la famiglia. Oggi ci sono anche padri molto bravi che collaborano, ma i bambini chiamano ancora centomila volte più spesso la mamma”.

Il marito di Chiara, Igor De Bonis, non ha dubbi sulle capacità straordinarie della moglie. “Quando ha conseguito la seconda laurea, ho pensato che fosse un’extraterrestre, un genio. Io non riesco nemmeno a finire il libro sul comodino”, confessa. “Non solo ha scritto la sua tesi, ma ha anche riletto quelle dei suoi colleghi”. Nonostante la presenza attiva del marito, molte responsabilità restano sulle spalle di questa super mamma.

Il percorso di studio di Chiara e il suo consiglio

Chiara ha dedicato anni di studio, spostandosi a Bressanone per frequentare le lezioni. Era spinta da un profondo interesse per “tutti gli aspetti della vita delle persone che vengono approfonditi in un percorso teologico”. Ora, con la laurea in scienze religiose (con lode), può finalmente realizzare un altro sogno: insegnare religione nelle scuole. “Non è stato un percorso facile”, ammette Chiara, che ha rinunciato al suo già limitato tempo libero durante gli anni di studio. Qual è il suo consiglio per chi si trova in una situazione simile o ha un grande sogno nel cassetto? Chiara non ha dubbi: “Se le donne lo vogliono e lo desiderano, possono raggiungere tutti gli obiettivi che si pongono”.

