Una Notte Magica con gli Oliver Onions al concerto Speciale Wonderland

Una Notte Magica con gli Oliver Onions: Speciale Wonderland

“Wonderland” Una Notte con gli Oliver Onions: Alla Scoperta dei Maestri della Colonna Sonora Italiana

Guido e Maurizio De Angelis, meglio noti come Oliver Onions, hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama della musica e del cinema italiano. Con una carriera che abbraccia sei decenni, la loro musica ha affascinato spettatori di diverse generazioni, diventando un punto fermo nel mondo cinematografico e televisivo nazionale.

L’avventura musicale dei fratelli De Angelis ha preso il via nel lontano 1963 con il lancio del singolo “La goccia d’acqua”. Da allora, il loro percorso artistico è stato contrassegnato da successi, collaborazioni di prestigio e riconoscimenti.

La svolta avvenne negli anni ’70, quando incontrarono il celebre duo cinematografico Bud Spencer e Terence Hill per il film “…continuavano a chiamarlo Trinità”. Questo incontro segnò l’inizio di una lunga collaborazione che li vide al comando delle colonne sonore dei maggiori successi della coppia. Con lo pseudonimo Oliver Onions, i De Angelis hanno creato alcune delle canzoni più memorabili della loro carriera, come “Flying Through the Air” e “Dune Buggy”, che hanno scalato le classifiche di vendita in tutto il mondo.

Ma il loro genio musicale non si è limitato alle sole produzioni per Spencer e Hill. Hanno contribuito alle colonne sonore di una vasta gamma di film, spaziando dai poliziotteschi come “La polizia incrimina, la legge assolve” e “Milano trema: la polizia vuole giustizia”, fino a epopee televisive come “Sandokan”, che ha riscosso un successo straordinario, rimanendo per settimane in cima alle classifiche di vendita.

Con 23 album all’attivo e circa 170 colonne sonore composte, l’influenza dei De Angelis nell’industria dello spettacolo italiano è incomparabile. Il loro stile distintivo, caratterizzato da melodie avvincenti e ritmi coinvolgenti, ha reso i loro concerti eventi imperdibili, attirando un pubblico affezionato e appassionato.

Martedì 20 febbraio, Rai 4 dedicherà una puntata speciale di “Wonderland” alla straordinaria carriera di Guido e Maurizio De Angelis, offrendo uno sguardo esclusivo sul loro mondo creativo e sulle incredibili collaborazioni musicali. Attraverso interviste esclusive e rari filmati dagli archivi della Teche Rai, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nell’universo magico della musica degli Oliver Onions.

In un’epoca in cui le tendenze musicali sono mutevoli, il contributo dei De Angelis rimane eterno, testimone della loro maestria nel trasformare emozioni in note musicali che resistono al trascorrere del tempo. La loro musica continuerà ad incantare e ispirare le generazioni future, confermando il loro status di leggende indiscusse della musica italiana.

