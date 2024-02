Una notte stellata sotto la neve all’Emporio Armani

Giorgio Armani: Stelle e Colori Notturni sulla Passerella

Le modelle della sfilata Emporio Armani hanno incantato il pubblico sotto gli ombrelli, sfoggiando abiti ispirati alle stelle e ai colori notturni. La nevicata che conclude lo show ha creato un’atmosfera magica all’Armani/Teatro.

L’ispirazione per la collezione invernale presentata oggi si rifà ai cieli stellati delle notti invernali, con colori e bagliori che rimandano a un’eleganza senza tempo. Come sottolinea lo stesso Armani:

«Ho voluto essere coerente col mio credo, cioè vestiti che si mettono. C’è qualche concessione allo spettacolo ma mi sembra sia tutto molto portabile a tutte le età della donna».

Tra stelle e velluti morbidi, la moda proposta assume un tono romantico, mantenendo però la sua essenza di raffinatezza e gentilezza. Armani specifica:

«Anche nei cappottoni da uomo, rimane una donna e voglio che rimanga la donna».

La Donna Armani: Eleganza e Versatilità

La donna proposta da Armani è descritta come una figura concreta, che indossa pantaloni a vita alta, tute e abiti trasformati in camicie. Gli abbinamenti includono giacche corte con gonne fluide, blazer doppiopetto e gilet di crochet, il tutto arricchito da stile armaniano. Anche negli abiti da sera, si osa con paillettes e top che ricordano reti di stelle.

Secondo Armani:

«Le stelle sono quasi una banalità, le troviamo ovunque, ma sono emblematiche di qualcosa di irraggiungibile che prima o poi dovremo tutti conoscere. Fanno un po’ sognare».

Il Pubblico e gli Ospiti VIP alla Sfilata

Il pubblico della sfilata ha sognato insieme a Armani, con ospiti d’eccezione come Victoria De Angelis dei Maneskin, scelta come volto della nuova campagna di underwear Emporio. Accanto a lei, personalità come Margherita Buy e Gabriele Muccino, amici di lunga data della maison, hanno reso l’evento ancora più speciale.

