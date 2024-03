Una nuova avventura per Selen: dall’hard alla sopravvivenza

Nel variegato cast della 18° edizione de “L’Isola dei Famosi”, in programma a partire dal 8 aprile, figura anche l’iconica ex p0rnostar Selen, nota con il vero nome di Luca Caponegro. Ventacinque anni fa, l’ex attrice per adulti decise di abbandonare il mondo del cinema per adulti. Dopo un primo tentativo fallito nel reality lo scorso anno, Selen fa il suo definitivo ingresso nel programma e si prepara a sbarcare sulle spiagge di Cayo Cochinos per affrontare la sfida dell’isolamento.

La natura come rifugio spirituale

In un’intervista al “Corriere della Sera”, Selen svela il suo legame viscerale con la natura, sottolineando come essa rappresenti una fonte di piacevoli emozioni per lei. Il ricordo di un’esperienza in un’erboristeria a Rio de Janeiro, sotto la montagna Pan di Zucchero, in cui si sentì avvolta per ore, testimonia la sua sensibilità verso l’energia della terra. Autodefinitasi “streghetta e sciamana”, Selen crede nell’energia spirituale, nei rituali e nel valore della condivisione. Tuttavia, non nasconde la sua paura del confronto con gli altri concorrenti e dell’eventuale carenza di cibo, considerando se stessa una buona forchetta.

L’evoluzione di una icona a luci rosse

Oggi, l’ex regina dell’hard degli anni ’90 gestisce con successo un centro estetico a Ravenna chiamato “Estetica e Benessere Luce” e si gode il ruolo di nonna, grazie al suo primogenito Kangi. Lontana dai riflettori del passato, Selen si racconta con una nuova sensibilità, riferendo di un periodo di castità durato quindici anni durante il quale si è dedicata esclusivamente all’essere madre. Aperta a nuove relazioni, ammette la sua timidezza e la difficoltà nel concedersi intimamente, ma si vanta di emanare sensualità anche in abiti poco osé, rivelando un lato più intimo e vulnerabile della sua personalità.

La delicata conversazione madre-figlio

In un’intervista precedente, Selen rivela il momento in cui ha condiviso con il figlio più giovane, Gabriele, i dettagli del suo passato nel mondo dell’industria per adulti. Attraverso una discussione delicata e sofferta, il figlio si dimostra empatico e accettante, rafforzando il legame madre-figlio e dimostrando una maturità sorprendente per la sua giovane età. L’orgoglio di Selen nel ruolo materno è palpabile, rivelando un lato tenero e commovente della sua esperienza di vita.

Attraverso le sfide e le trasformazioni della vita, Selen emerge come una figura complessa e multifacetedalla storia unica, fatta di rinascite, fragilità e forza interiore. La sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” si preannuncia come un’opportunità per mostrare al pubblico un lato inedito e autentico di sé stessa, confermando che dietro l’immagine di una sorridente star del passato si cela una donna dalle molteplici sfaccettature e profondità emotive.