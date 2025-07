Una serata di sapori, territorio e visione a Grotta Ferrata con una cena sensoriale

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2025 by Emiliano Belmonte

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la cena evento “L’Essenza Italiana & Rete VIP. Cena Sensoriale con i Sapori Autentici del Sud dei Castelli Romani“, un’esperienza riservata a rappresentanti istituzionali, giornalisti e operatori dell’informazione enogastronomica.

L’appuntamento ha rappresentato molto più di una semplice degustazione: è stato il battesimo ufficiale del nuovo spazio de L’Essenza Italiana a Grottaferrata, pensato per promuovere il Made in Italy agroalimentare e la cultura del gusto italiano. Gli ospiti hanno intrapreso un vero e proprio viaggio sensoriale tra i sapori autentici dei Castelli Romani, in un’atmosfera raffinata e accogliente, dove ogni piatto raccontava un territorio e una storia.

Due protagonisti della cucina italiana, gli chef Mario Antonio Cioffi e Remo Fiscina, hanno animato la serata con performance culinarie dal vivo. Lo chef Cioffi ha interpretato in chiave artigianale la Pasta alla Puttanesca, arricchita dal tonno lavorato a mano dell’Antica Marineria della Famiglia Gallo, mentre Remo Fiscina ha firmato una succulenta Amatriciana con pasta Senatore Cappelli dell’azienda La Capanna di Velletri, parte della Rete V.I.P.. I profumi e i colori dei piatti preparati davanti agli occhi degli ospiti hanno aggiunto emozione e autenticità all’esperienza.

Il buffet ha poi offerto una carrellata di proposte che spaziavano dalla tradizione contadina alla creatività gourmet: couscous di verdure, panzanella rivisitata, tortini e parmigiane, fino ai dolci, con eccellenze artigianali come la Delizia al limone e la Fragulella firmate Cilentum Dessert Srl. Anche i forni storici di Velletri e Genzano hanno contribuito con pani e dolci secchi tipici, simbolo di una sapienza che si tramanda.

Un momento molto apprezzato è stato quello dedicato ai dessert creativi. La chef brasiliana Fernanda Vieira, co-fondatrice dell’azienda Le Erbe della Luna, ha portato in tavola una sorprendente rivisitazione della Pavlova, realizzata con meringa ai fiori di lavanda, chantilly alla menta spicata del Lago di Nemi e coulis di fragole nemesi, guarnita con petali di fiordaliso. Un dessert che ha unito il rigore botanico e il romanticismo del territorio.

Dalla metà serata in poi, il profumo della pizza ha invaso l’ambiente grazie ai maestri pizzaioli Fabio Ciano ed Enzo Bastelli, che hanno presentato due vere eccellenze contemporanee: la Pizza Parigina Napoletana, diventata marchio distintivo del concept di Ciano, e la Pizza al Padellino, proposta da Bastelli con il suo celebre “crunch”. Due interpretazioni diverse ma complementari di un simbolo italiano senza tempo.

La serata ha avuto anche un’importante valenza istituzionale. Tra gli intervenuti il consigliere comunale di Genzano Luca Temofonte, l’assessore alle attività produttive di Velletri Cristian Simonetti, oltre a saluti e messaggi di sostegno arrivati dalla Regione Lazio, da ARSIAL, e dai rappresentanti di altri comuni partner. Tutti hanno sottolineato il valore della collaborazione tra territori, imprese, istituzioni e professionisti, evidenziando come eventi di questo tipo possano generare identità, economia e cultura.

La Rete V.I.P. (Vino, Innovazione, Pane), rappresentata dalla presidente Nina Farrell, dal vicepresidente Paolo Iacoangeli e dalla manager Saula Giusto, ha colto l’occasione per raccontare i risultati di due anni di attività: masterclass, corsi, promozione sui social, fam trip per operatori turistici, e la pubblicazione di una guida esperienziale. Un lavoro collettivo che ha coinvolto 24 aziende dei Castelli Romani, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali in modo integrato e sostenibile.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Lazio tramite fondi dedicati alla promozione della filiera agroalimentare e dal Centro di Assistenza Tecnica Confesercenti, e punta a creare sinergie tra produttori di vino, panificatori, agriturismi e ristoratori.

Infine, la nuova sede de L’Essenza Italiana è molto più di un locale: è un hub di cultura gastronomica, fondato da Emanuela De Rosa e Dario Guerrasio, dove si organizzano corsi, degustazioni, vacanze tematiche e momenti di formazione professionale. Un progetto che racconta e promuove il meglio dell’Italia attraverso il linguaggio universale del cibo, con uno sguardo moderno, social e coinvolgente.

Un evento riuscito, sentito e condiviso, che rappresenta solo il primo passo di una collaborazione destinata a durare e a fare scuola nel panorama della promozione territoriale.