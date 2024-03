Una serata speciale: CIAO – Rassegna Lucio Dalla

Domini del teatro Celebrazioni di Bologna, il 4 marzo si svolgerà la seconda edizione di “CIAO – Rassegna Lucio Dalla”, dedicata alla musica e alla creatività innovativa. Un evento che celebra artisti caratterizzati da apertura mentale e trasversalità, ispirati dalla straordinaria carriera di Lucio Dalla.

La serata condotta da Nina Zilli

L’evento sarà presentato dalla talentuosa cantautrice Nina Zilli e sarà trasmesso in TV il 6 aprile in seconda serata su Rai 1 e in simulcast su Rai Radio 2. Sul palco si esibiranno i vincitori dei Ballerini Dalla 2024, tra cui Pinguini Tattici Nucleari, Daniela Pes, Calcutta, Madame, Dardust, Brunori Sas e Walter Veltroni, premiati per varie categorie artistiche.

Premi speciali e riconoscimenti agli artisti emergenti

La serata sarà arricchita da premi speciali conferiti a importanti rappresentanti dell’arte contemporanea italiana, come il video artista Yuri Ancarani e lo scrittore Enrico Brizzi. Inoltre, premi da parte di enti come SIAE e Nuovo IMAIE saranno assegnati a talentuosi artisti emergenti, come Madame e Pinguini Tattici Nucleari, per il loro contributo e talento nel mondo della musica. Il contest “CIAO Contest. La musica di domani” premierà Giglio e See Maw come realtà emergenti da tenere d’occhio.

Gli artisti si raccontano nella Casa di Lucio

Dopo l’evento, gli artisti si riuniranno nella Casa di Lucio per condividere le loro esperienze e immergersi nell’atmosfera che ha ispirato Lucio Dalla. L’evento, a porte chiuse, sarà un’occasione per riflettere sulle passioni e gli interessi che hanno guidato il celebre artista durante la sua carriera. CIAO – Rassegna Lucio Dalla è un progetto ideato da Pressing Line e iCompany, con il supporto della Fondazione Lucio Dalla, il Comune di Bologna e il Main Sponsor Banca di Bologna.