Una vita in Mare: La Straordinaria Avventura di Elena e Federico

Il Sogno della Vita a Bordo

Elena Costa, data engineer, e Federico Caggiano, data scientist, entrambi di 27 anni e provenienti da Torino, hanno preso una decisione che li ha portati verso un’incredibile avventura: vivere su una barca a vela. La loro casa è una Jeanneau Sun Odyssey 43, la stessa su cui hanno ottenuto la licenza nautica, e hanno intrapreso un progetto di vita insolito e appassionante.

Il Viaggio Verso la Libertà

Piuttosto che cercare un appartamento tradizionale quando hanno deciso di vivere insieme, Elena e Federico hanno puntato su qualcosa di diverso: una barca. Il loro viaggio inizia il 20 aprile da Marina di Ravenna, dirigendosi verso Imperia in Liguria, seguendo il desiderio di libertà e avventura che li ha ispirati.

Una Scelta di Vita Rivoluzionaria

L’acquisto della barca, chiamata “Atena”, è avvenuto il 27 ottobre a Porto Garibaldi, nei lidi ferraresi. Da allora, Elena e Federico ci vivono a bordo, combinando il lavoro remoto per le loro aziende di consulenza informatica con la passione per il mare. Questo progetto non è solo una ricerca di emozioni, ma riflette anche una consapevolezza del futuro incerto legato alla crisi climatica.

La Pandemia Come Svolta

Seppur l’idea di vivere su una barca si sia sviluppata nel tempo, la pandemia ha agito da catalizzatore per la loro decisione. Lontani dalla vita frenetica della città, Elena e Federico abbracciano un nuovo stile di vita, spinti dal desiderio di esplorare, vivere in simbiosi con il mare e mettere radici in un mondo più sostenibile.

Condividere il Viaggio con il Mondo

Per documentare la loro epica avventura, Elena e Federico hanno creato un profilo Instagram dedicato al loro viaggio in barca, @atena.sailing. Attraverso foto e storie, condividono con il mondo il loro percorso dalla Romagna alla Liguria, trasmettendo la bellezza e la sfida di un’avventura unica e fuori dagli schemi.

Vivere la Libertà: Un Viaggio Verso l’Ignoto

Elena e Federico incarnano il coraggio di abbracciare l’ignoto, di seguire la propria passione e di creare una vita che rispecchi i propri valori e desideri più profondi. In un mondo turbolento e incerto, la loro storia ci ricorda che la libertà e la felicità sono spesso raggiunte abbracciando il cambiamento e mettendosi in gioco.