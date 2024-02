Una Voce per San Marino 2024: Loredana Berte e Marcella Bella in Finale con Riccardo Cocciante - Gossip News Italia - avvisatore.it

Biggio e Marchetto alla Guida della Finale di “Una Voce per San Marino 2024”. Ospite Riccardo Cocciante

La terza edizione di “Una Voce per San Marino” si avvia verso il suo culmine con l’emozionante finale, presentando i nuovi conduttori Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. Il prestigioso festival, che offre l’opportunità di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest, si svolgerà il 24 febbraio 2024 presso il Teatro Nuovo Dogana, con trasmissione in diretta su San Marino RTV e disponibile anche su piattaforme online.

La conferma ufficiale dell’evento è giunta dopo l’anticipazione di Fiorello il 25 gennaio, annunciando la presenza di Fabrizio Biggio, noto volto di Viva Rai 2 e de I Soliti Idioti, insieme a Melissa Greta Marchetto, conduttrice televisiva e radiofonica, nonché attuale speaker di Virgin Radio. La serata vedrà come ospite speciale il celebre cantautore Riccardo Cocciante.

Artisti Emergenti e “Big” in Gara per la Vittoria

Otto artisti emergenti e otto “Big” si sfideranno per il titolo, con una giuria qualificata che decreterà il vincitore e i piazzamenti successivi. Tra i “Big” che si contenderanno la vittoria spiccano nomi come Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago, Wlady, Corona, Ice Mc, Cameo: Dj Jad e Loredana Bertè.

L’attenzione è particolarmente concentrata sulla possibile partecipazione di Loredana Bertè, la cui dichiarazione su un ipotetico ritorno in Svezia in caso di vittoria a Sanremo ha generato grandi aspettative. UVPSM ha cercato di contattarla, e sebbene l’intenzione di partecipare sia confermata, si attende una conferma definitiva in base agli impegni personali e lavorativi.

Selezione degli Artisti e Anticipazioni sulla Finale

Media Evolution, in collaborazione con San Marino RTV e la Segreteria di Stato per il Turismo, ha scelto i “Big” partecipanti, ai quali si aggiunge il nono partecipante proveniente dal Contest di Casperaki per l’intelligenza artificiale. La vincitrice di questo contest è Dana Gillespie, cantante blues britannica, che presenterà “The Last Polar Bear”, affrontando il tema urgente dell’inquinamento ambientale.

Il cast degli artisti che si esibiranno include anche sette artisti emergenti e un artista sammarinese provenienti dalle semifinali trasmesse su San Marino RTV dal 19 al 23 febbraio alle ore 21.40. Con un’atmosfera carica di aspettative e talento artistico in competizione, la finale di “Una Voce per San Marino” promette di regalare una serata indimenticabile, dove la musica si unisce all’emozione e la competizione raggiunge il suo apice.

