Un’affascinante attrice inglese e il suo legame speciale con la Puglia

L’attrice premio Oscar Helen Mirren si è innamorata perdutamente della Puglia, al punto da trascorrervi sei mesi all’anno e rifiutare ruoli importanti a Hollywood per restare lì. Scopriamo insieme il suo legame viscerale con questa terra affascinante e ricca di tradizioni.

Il colpo di fulmine per la Puglia

Helen Mirren, in un’intervista esclusiva per il settimanale Oggi, racconta il momento in cui ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per la Puglia. È bastata una serata sulla spiaggia, con un bicchiere di vino in mano, per capire che quel luogo era destinato a diventare parte di lei. Non era solo una questione di desiderio, ma di necessità, di sentirsi a casa in quel posto speciale. La sua anima sembra risuonare con le radici salentine, tanto da affermare con convinzione: “Dentro, io sono salentina”.

Quando sono stata una regina

Riviviamo con Helen Mirren il momento in cui ha deciso di abbracciare la Puglia come sua seconda casa. Dalle splendide spiagge al ricco patrimonio culturale, tutto sembrava perfetto per lei e il marito Taylor. Tra aneddoti legati alle riprese de “The Queen” e alla sua interpretazione della regina Elisabetta, Helen si lascia trasportare dai ricordi e dalle emozioni legate a quel periodo della sua vita.

La silver wave della moda: donne di tutte le età protagoniste

Nei suoi più di 150 film, Helen Mirren ha dimostrato il suo talento innato per l’arte della recitazione. Tuttavia, è nel giardino di casa, tra melograni e rose, che trova la vera felicità. Una vita semplice e autentica che contrasta con il glamour di Hollywood, ma che la rende pienamente realizzata. Con un’ottica nuova sulla moda, che celebra la diversità e l’inclusione di donne di tutte le età, Helen si conferma come un’icona di stile e di grinta.

I registi italiani che l’hanno conquistata

Da Tinto Brass a Paolo Virzì, Helen Mirren ha avuto modo di lavorare con alcuni dei registi italiani più talentuosi. Con una classe innata e un profondo rispetto per la cinematografia italiana, l’attrice si immerge nello studio della lingua per poter ampliare le sue collaborazioni nel Bel Paese. Con occhi brillanti, parla dell’opera di Garrone e del desiderio di poter lavorare insieme in futuro, creando momenti di cinema indimenticabili.