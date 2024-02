“Un’altra me”: il nuovo format condotto da Carla Gozzi su Rai5

Panoramica sul programma

Dal 28 febbraio, su Rai5, andrà in onda il programma “Un’altra me” condotto da Carla Gozzi, articolato in sei puntate. Il focus del programma è raccontare storie di donne che stanno vivendo un cambiamento radicale nella propria vita e desiderano rinnovare il proprio guardaroba senza spendere cifre esorbitanti. Le tranche di vita coinvolte sono molteplici, includendo transizioni di genere, cambiamenti professionali, esperienze legate alla genitorialità e ad un nuovo stile di vita.

Le storie delle protagoniste

Gozzi incontra ogni protagonista personalmente per ascoltare la loro quotidianità, mostrare empatia e guidarle in un processo di rinnovamento non solo esteriore, ma anche interiore. Ogni donna coinvolta nel programma sperimenta un significativo e motivante cambiamento nella propria vita, passando attraverso un’esperienza trasformativa. Nel primo episodio, ad esempio, Sharon, una fotografa professionista che ha fatto della vita in camper la sua scelta, dovrà ottimizzare e rinnovare il suo guardaroba, vendendo capi usati per evitare sprechi e favorire la sostenibilità.

Il percorso di Carla Gozzi e dettagli sul programma

Carla Gozzi ha debuttato in televisione nel 2009 con “Ma come ti vesti?!”. Dopo anni di esperienza nel settore del luxury brand management e numerose collaborazioni con stilisti di fama, si è affermata come una rinomata style coach. Nel 2010 ha fondato la Carla’s Academy, che offre corsi di formazione in ambito moda, beauty, comunicazione e consulenza d’immagine. “Un’altra me” è un programma prodotto da YAM112003 per RTI, con Roberta Braghi in qualità di produttore esecutivo.