Un’apertura esplosiva: Clara inaugura la prima serata di Sanremo 2024

Sanremo 2024: l’attesa è finita, inizia il Festival della Canzone italiana

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: questa sera prenderà il via la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Durante la serata di apertura, Amadeus e il co-conduttore d’eccezione Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, sveleranno l’ordine di esibizione dei trenta cantanti in gara. Ma non sarà solo una serata di musica, ci saranno anche momenti speciali come un omaggio a Toto Cutugno e un toccante ricordo di Giovanbattista Cutolo, figlio tragicamente scomparso a Napoli. Inoltre, tra gli ospiti sorpresa, ci sarà la sciatrice Federica Brignone, una delle atlete italiane di maggior successo.

La scaletta di Sanremo 2024: l’ordine di esibizione dei cantanti in gara

Ecco l’attesissima scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

Big Mama

I Ricchi e Poveri

Emma

Nek e Renga

Mr Rain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rose Villain

I Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Federica Brignone, la campionessa dello sci che si unisce al Festival

Tra gli ospiti di Sanremo 2024, una presenza inaspettata è quella di Federica Brignone, una delle sciatrici italiane più famose e decorate di tutti i tempi. Con un palmares impressionante, Federica Brignone si è distinta nelle competizioni internazionali, portando l’Italia al successo. La sua partecipazione al Festival di Sanremo è un ulteriore segno dell’ampio appeal e della diversità di questo evento, che unisce la musica e lo spettacolo a personalità di spicco provenienti da diversi ambiti.

Non resta che aspettare con trepidazione l’inizio del Festival di Sanremo 2024 e scoprire quali saranno le sorprese, le emozioni e le performance che ci riserverà questa edizione. Sarà una settimana intensa di musica e intrattenimento, che coinvolgerà milioni di spettatori in tutta Italia.

