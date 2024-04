Un’appassionante serata in arrivo con 911 5 e 911 Lone Star 3 su Rai2

In arrivo una serata piena di azione e emozioni con l’attesissimo ritorno delle serie TV 911 5 e 911 Lone Star 3 su Rai2. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy e promettono di tenere incollati gli spettatori alle loro poltrone con nuovi episodi avvincenti.

Il ritorno di 911: episodio 5×11 – Fuori a guardare

Nel quinto episodio della quinta stagione di 911, dal titolo “Fuori a guardare”, i protagonisti affrontano una pericolosa situazione legata a una bomba montata su un pick-up. Mentre Athena, Bobby e il resto della squadra si adoperano per salvare una famiglia in pericolo, Eddie sperimenta delle difficoltà nel suo nuovo lavoro e Buck si trova a dover prendere una decisione importante sulla sua vita sentimentale. Nel frattempo, la squadra accoglie due nuovi membri. Nel cast di 911 5, brillano stelle come Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark e molti altri.

Emozioni in 911 Lone Star: episodio 3×11 – Principe Albert in scatola

Nel terzo episodio della terza stagione di 911 Lone Star, intitolato “Principe Albert in scatola”, Owen e il suo team si trovano ad affrontare una minaccia biologica dopo che un pacco sospetto arriva all’ufficio del governatore. Nel frattempo, Grace e Carlos uniscono le forze per risolvere un enigma che si rivela essere letale. Nel cast della serie spiccano nomi come Rob Lowe, Sierra McClain, Gina Torres e molti altri.

Prossimi episodi da non perdere

Per gli appassionati di 911 5 e 911 Lone Star 3, appuntamento imperdibile il prossimo episodio in onda il 14 aprile su Rai2. In 911, Chimney parte alla ricerca di Maddie scomparsa durante il caos del giorno di San Patrizio, mentre in 911 Lone Star, Owen deve affrontare un pericoloso stalker che mette a rischio la sua vita e quella di Catherine. Ancora, Tommy e Nancy dovranno fare i conti con le conseguenze di una scelta difficile. Non perdere l’appuntamento con le due serie che promettono di tenerti con il fiato sospeso.

Appuntamento serale su Rai2

Ricordati di sintonizzarti stasera alle 21:20 su Rai2 per non perdere neanche un momento delle emozionanti vicende di 911 5 e 911 Lone Star 3. Lasciati coinvolgere dalle avventure dei protagonisti e preparati a un’emozionante serata TV. Ti aspetta un mix di azione, suspense e colpi di scena da non perdere assolutamente.