Un’esperienza unica di arte terapia: al Teatro Abarico di Roma dal 19 aprile

Il cuore di Roma si anima con un evento senza precedenti presso il Teatro Abarico: un intero mese dedicato all’arte terapia, completamente gratuito. Dal 19 aprile, artisti, terapisti e chiunque sia curioso di esplorare nuove dimensioni del sé sono invitati a partecipare a questa festa della creatività e dell’autoesplorazione.

Dal teatro alla scrittura: un percorso di scoperta interiore

L’iniziativa prevede una serie di incontri che spaziano da lezioni teoriche a laboratori pratici, tutti focalizzati sull’utilizzo dell’arte come veicolo di crescita personale e cura dell’anima. Attraverso l’uso del teatro e della scrittura, i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare l’arte non solo come forma d’intrattenimento ma come reale strumento di sostegno psicologico ed educativo.

I tre step dell’evoluzione personale attraverso l’arte

Questo viaggio all’interno dell’arte terapia si snoda attraverso tre fasi fondamentali: riconoscimento, accettazione, e rielaborazione. Questi momenti, essenziali in qualsiasi processo di crescita spirituale e psicologica, si manifestano con particolare forza nei seminari proposti, dove l’assenza di filtri mediatici permette esperienze di profonda introspezione e cambiamento.

Il teatro Abarico: crocevia di arte e terapia

Situato in Via dei Sabelli, 116, il Teatro Abarico non è solo il luogo dell’evento ma un vero e proprio simbolo di formazione artistica e teatrale di livello europeo. Con il suo Metodo Hansen®, integra tecniche psicologiche al fine di offrire un’esperienza formativa completa, rendendolo il luogo ideale per ospitare un evento di tale portata.

Max comunicazione: al centro della cultura creativa

Dietro l’organizzazione dell’evento c’è Max Comunicazione, agenzia di marketing e pubblicità nota per la sua dedizione alla promozione culturale attraverso la creatività. Questo progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse da Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura, per arricchire il tessuto culturale della città con eventi di significativa importanza.

Incontri con i maestri dell’arte terapia

Il palinsesto vanta la partecipazione di illustri figure nel campo della cultura e dell’arte, pronte a condividere le loro esperienze e conoscenze. Tra gli ospiti Christian Bergamo, Stella Grillo, Matteo Martinelli, e Maria Giovanna Rosati Hansen, ciascuno contribuirà a rendere questo evento un’occasione unica di apprendimento e ispirazione.

Un calendario denso di momenti imperdibili

L’evento si articola in una serie di appuntamenti che coprono un ampio spettro tematico, dall’introduzione alla creatività ai workshop esperienziali come “Empatìo” e “Self Talk”. Questi seminari offrono ai partecipanti l’opportunità di immergersi in un processo di autoscoperta e espressione personale attraverso l’arte, promettendo un’esperienza ricca e profondamente trasformativa.

Calendario delle attività

➢ Venerdì 19 Aprile 18.30 – 21.00 Seminario Introduttivo: La creatività tratto distintivo degli dèi

➢ Sab 20 – Dom 21 Aprile ore 9-18 Seminario esperienziale “Empatìo”

➢ Sab 27 – Dom 28 Aprile ore 9-18 Seminario esperienziale “Le Parole che non ti ho detto”

➢ Sab 4 – Dom 5 Maggio ore 9-18 Seminario esperienziale “Le Madeline”

➢ Sab 18 – Dom 19 Maggio ore 9-18 Seminario esperienziale “Self Talk” Note biografiche dei relatori

La segreteria e botteghino del TEATRO ABARICO di Roma per qualsiasi informazione è aperta nei seguenti giorni e orari:

dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 10.30 alle 14.00

Week-end di Spettacolo dalle 18.30 alle 20.30

tel. 06 98932488 _ e-mail: info@teatroabarico.it