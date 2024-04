Un’intensa puntata di Endless Love in onda su Canale 5

Endless Love: Le Anticipazioni

Nell’episodio odierno la trama si sviluppa intorno a Fehime, che scopre un segreto nascosto di Zeynep, mettendo a rischio i suoi studi. Nel frattempo, Tarik rivela un momento di tensione accaduto alla polizia che coinvolge diversi personaggi chiave della serie.

Endless Love: Episodio 27 – Rivalità e scelte difficili

Huseyin accusa Kemal di tradimento, portando a una rottura all’interno della famiglia. Emir, dal canto suo, prova a rinsaldare il suo legame con Nihan, mentre Kemal si avvia a una competizione serrata con Emir per l’acquisto della villa tanto ambita.

Endless Love: Episodio 28 – Conflitti e decisioni importanti

La rivalità tra Emir e Kemal raggiunge l’apice quando c’è un’offerta rivale per la villa desiderata da Nihan. Intanto Leyla difende con fermezza la sua casa di fronte a Vildan e Onder. Kemal si trova coinvolto in una vicenda lavorativa molto delicata, portando tensioni e complicazioni.

Endless Love: Episodio 29 – Segreti svelati e alleanze inaspettate

La competizione tra Kemal ed Emir si fa sempre più intensa per l’acquisto della casa di Nihan. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sulle azioni di spionaggio di Emir. Tensioni familiari emergono anche tra Kemal e Tarik, mentre Asu fa una mossa a sorpresa coinvolgendo Nihan in un nuovo progetto.

Endless Love: Appuntamento su Mediaset Infinity

Per coloro che desiderano seguire la saga di Endless Love in streaming, Mediaset Infinity è la piattaforma ideale. Basta creare un account per accedere agli ultimi episodi e recuperare le puntate perse on demand. La serie si aggiunge alle altre soap pomeridiane nel palinsesto di Canale 5, offrendo un’alternativa intrigante e avvincente.

Endless Love: Diretta e Repliche

Per chi ama guardare la soap in diretta, basta sintonizzarsi su Canale 5 negli orari previsti. In alternativa, le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity, per non perdersi neanche un dettaglio delle vicende dei protagonisti. È possibile rivivere emozioni e colpi di scena in qualsiasi momento, grazie alla comodità della piattaforma streaming.