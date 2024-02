Un’intensa saga poliziesca: Kostas, la nuova serie di Rai 2

Kostas Charitos: l’ispettore greco dal cuore italiano

Il protagonista della serie Kostas è il commissario Kostas Charitos, interpretato dall’abile Stefano Fresi. Affascinante e determinato, Charitos è il leader della squadra omicidi di Atene. Amante dei vocabolari come modo per rilassarsi, si dedica anima e corpo alle indagini, non lasciandosi fermare né dagli ordini del capo Ghikas, né dalla burocrazia.

Una vita familiare complicata per Kostas Charitos

Personaggio dal profondo senso di giustizia, Kostas è sposato con Adriana, interpretata da Francesca Inaudi. La coppia, nonostante le continue dispute, è unità e genitore di Caterina, la loro figlia unica che studia Giurisprudenza a Patrasso. Tuttavia, il passato oscuro del padre poliziotto di Charitos, complicato dal suo coinvolgimento nel regime dei colonnelli, continua a gettare ombre sulla sua vita.

Un’Atene in crisi come sfondo per Kostas

Ambientata in una Atene caotica e corrotta, Kostas si muove tra ieri e oggi, simboleggiando una Grecia soffocata dall’austerity europea, dall’urbanizzazione selvaggia e dalla corruzione dilagante. Un contesto che mette in risalto le ferite del passato che ancora bruciano nell’animo dei personaggi.

Il cast eccezionale di Kostas e il suo team creativo

Accanto a Stefano Fresi troviamo Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Maria Chiara Centorami, Massimo Mesciulam, Giulio Tropea, Luigi Di Fiore e Michele Rosiello che completano il cast di Kostas. La serie vanta una sceneggiatura firmata da Valentina Alferj, Salvatore De Mola, Pierpaolo Piciarelli e Michela Straniero.

Alla regia della serie troviamo Milena Cocozza, con alle spalle esperienze lavorative con registi del calibro di Stefano Sollima e Claudio Cupellini. La sua esperienza televisiva include la direzione di serie di successo come I delitti del Barlume e Mare fuori. Un team creativo di alto livello per dare vita a una serie che promette emozioni forti e colpi di scena.

Kostas fa il suo debutto su Rai 2

L’attesissima serie tv Kostas è pronta a debuttare sul piccolo schermo di Rai 2. La prima stagione, composta da quattro episodi, andrà in onda nelle prime serate del mercoledì dal 3 al 24 aprile. Per i fan della serie che volessero approfondire la storia, i romanzi di Petros Markaris sono disponibili in Italia grazie alla casa editrice La nave di Teseo.

Con Kostas, Rai 2 propone una serie poliziesca avvincente e ricca di spunti, capace di catturare l’attenzione del pubblico con una trama intricata e personaggi complessi. Una serie che promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo con colpi di scena e suspense.