Unione tra Damante e De Lellis: il gesto social che li avvicina

Andrea Damante e Giulia De Lellis: Scambi Sospetti

Andrea Damante e Giulia De Lellis sembrano essere sempre più vicini nonostante le vicende amorose passate. Dopo la presunta fine della relazione tra l’ex corteggiatrice e Carlo Beretta, si sono verificati degli scambi piuttosto interessanti tra i due ex fidanzati. Inizialmente, è emerso che Damante e la sua attuale fidanzata Elisa Visari stessero attraversando un momento di crisi, evidenziato dal fatto che per un breve periodo hanno smesso di seguirsi su Instagram. Anche se successivamente hanno ripreso a seguirsi, la coppia non è apparsa insieme da un po’ di tempo. Recentemente, la modella ha condiviso un TikTok con un possibile riferimento al deejay, alimentando ulteriori speculazioni sulla situazione.

Supporto reciproco tra Damante e De Lellis

Un altro episodio che ha destato l’interesse dei fan è stato il like che Giulia De Lellis ha messo al post di Andrea Damante riguardante il suo nuovo lavoro come deejay a Las Vegas. In risposta, Damante ha deciso di supportare Giulia nel suo settore professionale. La linea skincare e beauty di De Lellis, chiamata “Audrer”, ha annunciato l’apertura del primo “pop-up” del brand a Roma, e Damante ha prontamente condiviso il post nelle sue storie, ricevendo a sua volta un like dalla De Lellis. Questo gesto ha suscitato diverse discussioni online, alimentando le speranze dei sostenitori della coppia Damellis.

Incognite sulla situazione attuale

Nonostante questi gesti di supporto reciproco, la situazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis rimane avvolta nel mistero. Recentemente, Damante ha anche messo like all’ultima foto pubblicata da Elisa Visari, aggiungendo ulteriore incertezza sulla natura delle relazioni in corso. Sebbene non sia chiaro se Damante e Visari si siano definitivamente separati, i gesti di Damante verso entrambe le donne mantengono viva la curiosità dei fan. Resta da vedere come si evolverà questa intricata situazione nei prossimi giorni e se ci sarà un ritorno di fiamma tra Damante e De Lellis. La vicenda continua a tenere in trepidante attesa i sostenitori delle due personalità del mondo dello spettacolo.

About The Author