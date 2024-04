Un’Isola di Famosi: Luxuria, Bruganelli e Maltese pronti per la nuova edizione

Nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in arrivo lunedì 8 aprile, vedremo una nuova lineup di presentatori e opinionisti pronti a stupire il pubblico. Vladimir Luxuria sarà la conduttrice principale, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti. Questo trio promette di portare freschezza e dinamicità al programma, come rivelano le loro recenti dichiarazioni rilasciate a Verissimo.

Luxuria: severità e determinazione

La carismatica conduttrice, Vladimir Luxuria, ha anticipato un’edizione più rigorosa e impegnativa. Ha sottolineato l’importanza di evitare spiaggiati e di incentivare i concorrenti a darsi da fare. Luxuria ha raccontato il momento in cui ha ricevuto la chiamata che le confermava il ruolo da conduttrice, rivelando di aver inizialmente pensato fosse uno scherzo. Con grande entusiasmo, ha condiviso la sua sorpresa e felicità per l’opportunità inaspettata.

Bruganelli e Maltese pronti all’avventura

Sonia Bruganelli, il cui entusiasmo traspare già dalle prime parole, si è detta emozionata all’idea di vivere questa nuova avventura sull’Isola. Considera l’esperienza come un’opportunità positiva e si prepara a dar il suo contributo in modo autentico. D’altra parte, Dario Maltese ha rivelato di aver superato lo shock iniziale e di sentirsi ora pronto per questa sfida. Ha commentato che, come molte altre sorprese nella vita, questa nuova opportunità si trasformerà in un’avventura eccezionale.