Università di Torino: Ripristino degli Edifici Dopo le Proteste Pro Palestina

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Ecco la situazione dopo le proteste

Dopo circa 40 giorni di proteste dei collettivi pro Palestina, finalmente le aule dell’ateneo dell’Università di Torino tornano agibili. Il rettore Stefano Geuna ha fatto visita a Palazzo Nuovo per verificare i danni causati dalle occupazioni e per valutare lo stato di avanzamento dei lavori necessari per il ripristino degli edifici.

L’intervento di restyling degli edifici

Durante la visita, il rettore ha potuto constatare che i muri sono stati ripuliti e che i danni principali consistevano principalmente negli imbrattamenti delle pareti, con molti graffiti e dipinti presenti soprattutto nell’androne. È stato riscontrato anche qualche danno agli infissi, sebbene non di grande entità. Stefano Geuna ha dichiarato di voler effettuare una stima complessiva dei danni, che si prevede possa essere ingente, raggiungendo molte migliaia di euro. Nonostante ciò, il rettore si è detto soddisfatto per la tempestività con cui le imprese hanno iniziato i lavori di ripristino, che hanno consentito di rendere gli stabili universitari pienamente funzionanti in soli sette giorni.

Un ringraziamento alle imprese e la riapertura degli stabili

Il rettore Stefano Geuna ha espresso la sua gratitudine nei confronti delle imprese che hanno lavorato tempestivamente per ripristinare le condizioni degli edifici universitari. Grazie al loro intervento celere e efficace, le aule dell’ateneo sono tornate a essere pienamente fruibili. La riapertura degli stabili ha rappresentato un momento di sollievo per la comunità accademica, che ora può riprendere regolarmente le attività didattiche e di studio.

Approfondimenti