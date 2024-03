Un’Oasi Terapeutica: L’Armonia delle Carezze e dell’Empatia

Università Pegaso: La Scienza dell’Amore nell’Ambiente Multisensoriale

Nel cuore pulsante del laboratorio multisensoriale dell’Università Telematica Pegaso a Roma, si dipana un progetto rivoluzionario guidato dalla brillante mente della professoressa Stefania Morsanuto. Questa visionaria figura, esperta di psicologia e pedagogia speciale, ha plasmato uno spazio unico dove la cura e la guarigione assumono forme inaspettate. Immersi in un mondo di sensazioni, gli assistiti sperimentano un abbraccio terapeutico attraverso un’innovativa “culla”, un’ “amaca” capace di generare un flusso di ossitocina, conosciuta come l’“ormone dell’amore”. Questo straordinario ormone non solo regola i legami affettivi, ma contribuisce a creare un ambiente di fiducia, empatia e calma, diventando un alleato prezioso nella lotta contro lo stress e l’ansia.

L’Arte della Curatività: Stefania Morsanuto e il Suo Team d’Eccellenza

Grazie al lavoro incessante della professoressa Morsanuto e della sua equipe di studenti dedicati, la stanza multisensoriale è diventata una fucina di conoscenza e guarigione. All’interno dei laboratori di neuroscienze educative RENLAB, la mente innovativa del professor Francesco Peluso Cassese si unisce alla visione pionieristica di Morsanuto per creare protocolli di intervento personalizzati. Attraverso stimoli uditivi, visivi, tattili, gustativi, olfattivi e cinestetici, l’ambiente è progettato per suscitare risposte significative nei pazienti. L’obiettivo è chiaro: modellare il cervello umano attraverso esperienze sensoriali che stimolano le sinapsi e generano risposte positive in individui affetti da varie condizioni, dalla demenza all’autismo, dalle patologie psichiatriche ai disturbi post-traumatici.

La Scienza dell’Empatia: Trasformare il Dolore in Guarigione

La ricerca della professoressa Morsanuto va oltre la superficie, penetrando nei meandri più profondi della mente umana. Basandosi sul principio fondamentale che il cervello umano è plasmabile dall’esperienza, l’ambiente multisensoriale rappresenta un faro di speranza per chi lotta con disabilità cognitive, lesioni cerebrali, stress post-traumatico e molto altro. Le esperienze sensoriali non solo influenzano le nostre emozioni e atteggiamenti, ma possono anche favorire la formazione di nuovi percorsi neurologici nel cervello, facilitando così l’apprendimento e il benessere generale. Grazie a una corretta dose di stimolazione multisensoriale, l’attività cerebrale aumenta e si aprono le porte a una nuova comprensione del mondo circostante.

In un mondo in cui la scienza e l’empatia si intrecciano, il lavoro di Morsanuto e del suo team è un faro di speranza per tutti coloro che cercano guarigione e consolazione. Nell’abbraccio protettivo della “culla” terapeutica, si cela un mondo di possibilità e amore, pronti a trasformare il dolore in guarigione. Con la fiducia come guida e l’empatia come bussola, l’Università Pegaso si erge come baluardo di speranza e innovazione nell’affrontare le sfide delle disabilità cognitive e oltre.