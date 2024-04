Un’Occasione di Condivisione e Tradizione: La Festa dell’Ftar a Lodi

Un Momento di Convivialità e Cultura Islamica a Lodi

Nel cuore di Lodi, in piazzale Matteotti, lo scenario si è animato per accogliere un evento speciale organizzato dalle associazioni islamiche: la festa in occasione dell’ftar, la rottura del digiuno. Un’occasione unica per celebrare insieme alla città una cena etnica ricca di sapori e tradizioni provenienti dal Nord Africa e Medio Oriente. Il sindaco Andrea Furegato si è unito alla festa, simbolo di apertura e integrazione.

Una Partecipazione Oltre le Aspettative

L’attesa era per circa 500 partecipanti, ma l’affluenza ha superato ogni previsione, con quasi mille persone presenti per condividere questo momento di condivisione e convivialità. Accanto ai partecipanti, hanno fatto capolino anche il sindaco e l’assessore alla Sicurezza Manuela Minojetti, mostrando il supporto e l’interesse delle istituzioni locali verso eventi che promuovono la multiculturalità e la diversità.

La Presenza delle Istituzioni a Sostegno dell’Integrazione

L’assessore Manuela Minojetti ha sottolineato l’importanza della presenza delle istituzioni in eventi come questo, evidenziando l’apertura e l’impegno della città di Lodi verso la diversità culturale e religiosa. La partecipazione del sindaco e dell’assessore ha rappresentato un gesto significativo di supporto e vicinanza alla comunità islamica locale, sottolineando l’importanza dell’integrazione e della convivenza pacifica tra differenti culture e tradizioni.

Un Momento di Scambio e Dialogo Interculturale

La festa dell’ftar a Lodi non è stata solo un momento di degustazione di piatti tradizionali, ma anche un’opportunità per favorire il dialogo e lo scambio interculturale tra la comunità islamica e l’intera cittadinanza. Attraverso la condivisione di cibo e tradizioni, si è potuta celebrare la ricchezza della diversità e promuovere un clima di comprensione reciproca e rispetto delle differenze.