Un’opportunità unica: comprare casa in Sicilia a un euro

Incentivare il ripopolamento dei borghi siciliani

In alcuni borghi della Sicilia è possibile acquistare casa al prezzo simbolico di un euro, un’iniziativa adottata dai piccoli centri per incentivare il ripopolamento delle zone interne dell’Isola. Questa tendenza sta suscitando interesse anche a livello nazionale, offrendo un’affascinante opportunità soprattutto agli stranieri amanti della Sicilia che possono acquistare una proprietà sostenendo solo le spese di ristrutturazione necessarie. Su TikTok è diventato virale un video pubblicato da Yasmina Rakib Requena, una ragazza che ha acquistato una spaziosa casa nel comune siciliano di Mussomeli, un piccolo centro con poco più di 11.000 abitanti, spendendo solamente un euro.

La casa: una sfida entusiasmante

All’interno della casa, la situazione è piuttosto complessa: mancano i sanitari nel bagno, alcuni muri sono diroccati e gli impianti richiedono interventi significativi per renderla abitabile. Nonostante le sfide, Yasmina mostra con entusiasmo la sua nuova dimora su quattro piani, con seminterrato e mansarda. La giovane spagnola ha condiviso i dettagli della sua esperienza, evidenziando le spese sostenute fino a quel momento e quelle previste per il futuro. Nonostante le condizioni attuali della casa, Yasmina è felice dell’affare fatto, soprattutto per il suggestivo panorama che si gode dalla proprietà. Tra i lavori di ristrutturazione necessari ci sono il cambio dei pavimenti, la tinteggiatura delle pareti e altre opere di manutenzione, ma la struttura della casa sembra essere l’unico elemento intatto che non necessita di modifiche.

Il costo dell’opportunità: spese inaspettate e grandi potenzialità

Nel breve video pubblicato su TikTok, Yasmina Rakib Requena racconta di aver speso 490 euro per la gestione immobiliare e 2.500 euro per l’atto notarile necessario all’acquisto della casa a un euro in Sicilia. La giovane spagnola ammette che l’immobile, nonostante il prezzo simbolico, richiede una completa ristrutturazione e sottolinea il grande potenziale della proprietà, soprattutto per la vista panoramica sulle montagne. Nonostante non abbia ancora un preventivo preciso sui costi di ristrutturazione, Yasmina è entusiasta dell’investimento realizzato. Un utente social ha commentato il video osservando che, seppur il costo della struttura sia stato minimo, il potenziale investimento nella ristrutturazione potrebbe essere significativo. Resta ancora incerto se Yasmina intenda trasferirsi definitivamente a Mussomeli, ma l’affare fatto le offre molte prospettive interessanti per il futuro.