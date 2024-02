“Uomini e Donne: Mario scappa, Maria sorprende. Roberta e Vicinanza, scelta dolorosa”

Ida Platano caccia Mario da Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne inizia con una sorprendente mossa di Ida Platano: decide di mandare a casa Mario. La tronista, finalmente aperta agli occhi delle prove che ha portato in studio, non si lascia più ingannare dalle parole del corteggiatore. Senza tanti discorsi, Mario si alza e lascia lo studio, senza nemmeno parlare. Questo gesto parla da sé e dimostra che Mario continua a fingere di essere la vittima, nonostante le prove contro di lui presentate da Ida.

La reazione sorprendente di Maria De Filippi e Gianni Sperti

La reazione del pubblico è di sorpresa quando Maria De Filippi non fa nulla per fermare l’eliminazione di Mario, nonostante le segnalazioni ricevute. Questo fatto aveva già fatto discutere nei giorni precedenti. Anche Gianni Sperti, che era sempre stato vicino a Ida, cerca di giustificare Mario, ma senza successo. In passato, Gianni aveva sempre difeso Mario, forse perché sperava che Ida fosse felice con lui. Tuttavia, i telespettatori sono perplessi di fronte a questa situazione.

Roberta e Alessandro lasciano Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza lasciano il programma su invito di Gianni Sperti. Questo accade dopo che la dama di Cassino, che aveva rifiutato Alessandro più volte in passato, decide di ballare con lui. Dopo il ballo, Gianni spinge i due a lasciare il programma e a conoscersi al di fuori. La reazione del pubblico è fredda, poiché molti credono che i due torneranno presto nel programma dopo essersi lasciati. Nonostante ciò, Maria De Filippi saluta Roberta sperando che possano continuare la loro relazione al di fuori dello show.

In conclusione, la puntata di Uomini e Donne è stata ricca di sorprese. Ida Platano ha finalmente preso una decisione coraggiosa e ha cacciato Mario dallo studio. Maria De Filippi e Gianni Sperti hanno reagito in modo inaspettato, lasciando che l’eliminazione avvenisse senza interferenze. Inoltre, Roberta e Alessandro hanno deciso di lasciare il programma per continuare la loro relazione al di fuori. Sarà interessante vedere come si svilupperanno queste storie d’amore fuori dalle telecamere.

