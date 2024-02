Uomo accoltellato nei boschi di Treviso: arrestato un minore

Identificato il Presunto Assassino di Dedja Bledar

Dedja Bledar, il 39enne albanese brutalmente ucciso a coltellate lo scorso 21 gennaio a Paderno del Grappa, ha visto un importante sviluppo nelle indagini condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Treviso. Dopo un’attenta opera investigativa supervisionata dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, è stato individuato il presunto autore dell’omicidio.

Il giovane, feritosi a una mano nel corso dell’aggressione, si sarebbe disfatto sia dell’arma del delitto, un coltello da cucina, sia di alcuni capi di abbigliamento indossati, sia delle chiavi dell’auto della vittima.

Dettagli sull’Aggressione e la Fuga

L’aggressione mortale ai danni di Dedja Bledar sembra essere scaturita da un incontro concordato tra la vittima e il presunto assassino nel pomeriggio del 20 gennaio. Tuttavia, i motivi che hanno portato alla tragica escalation non sono ancora chiari. Ciò che emerge con chiarezza è che l’incontro ha preso una piega nefasta, culminando nell’omicidio del 39enne albanese.

Il veicolo della vittima è stato ritrovato con le portiere regolarmente chiuse, mentre l’indagato si è allontanato a piedi dal luogo del delitto.

Conclusioni delle Indagini

Le autorità hanno lavorato con determinazione per risolvere il caso e portare alla luce la verità dietro l’omicidio di Dedja Bledar. Grazie alla loro opera accurata, il presunto autore dell’aggressione è stato identificato, gettando luce su un tragico evento che ha scosso la comunità locale. L’inchiesta continua per far luce su tutti gli aspetti di questa vicenda e assicurare giustizia per la vittima e i suoi cari.

