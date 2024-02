Uomo arrestato per aver manomesso braccialetto elettronico per incontrare l'ex - avvisatore.it

48enne rodigino arrestato per evasione dalle misure cautelari

Il 48enne rodigino, già coinvolto in un caso di atti persecutori e minacce nei confronti della sua ex compagna e della figlia, ha deciso di violare le misure cautelari imposte e di presentarsi nuovamente a casa della donna. Nonostante gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico, l’uomo è riuscito a evadere temporaneamente. Tuttavia, la sua fuga è stata di breve durata poiché i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo.

Neppure gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico hanno fermato il 48enne rodigino dall’idea di tornare dalla sua ex compagna.

L’uomo è stato arrestato per atti persecutori e minacce in passato, e questa volta ha deciso di violare le misure cautelari.

I Carabinieri sono intervenuti dopo che l’allarme del braccialetto ha segnalato la sua presenza vicino all’abitazione della donna.

Il 48enne è stato rintracciato dai Carabinieri di Solesino (Padova) sulla statale provinciale 8 di Sant’Elena, a pochi passi dalla casa della sua ex compagna.

Arresto immediato sulla statale provinciale 8 di Sant’Elena

La notte di San Valentino è stata segnata dall’azione del 48enne rodigino, che ha deciso di infrangere le regole e di avvicinarsi nuovamente alla sua ex compagna nonostante le restrizioni imposte. Il suo tentativo di allontanarsi è stato vanificato dall’intervento tempestivo dei Carabinieri di Solesino, che lo hanno intercettato a piedi lungo la statale provinciale 8 di Sant’Elena, a breve distanza dall’abitazione della donna.

L’arresto per evasione è stato eseguito senza indugi una volta che il 48enne è stato individuato vicino alla casa della sua ex compagna.

Nonostante il tentativo di allontanarsi, l’uomo è stato fermato a poche centinaia di metri dall’abitazione della donna.

I Carabinieri di Solesino hanno agito prontamente per riportare il 48enne sotto custodia e far rispettare le misure cautelari imposte.

La fuga del 48enne è stata interrotta sulla statale provinciale 8 di Sant’Elena, dove è stato arrestato per evasione e successivamente trasferito nel carcere di Rovigo.

Conclusione dell’episodio: trasferimento nel carcere di Rovigo

Dopo l’arresto per evasione dalle misure cautelari, il 48enne rodigino è stato condotto nel carcere di Rovigo per scontare la sua pena e rispondere delle sue azioni. L’episodio, che ha avuto luogo durante la notte di San Valentino, ha evidenziato la determinazione dell’uomo nel tentare di avvicinarsi alla sua ex compagna nonostante le restrizioni imposte. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, è stato possibile impedire ulteriori violazioni delle misure cautelari e assicurare il rispetto della legge.

Dopo l’arresto per evasione, il 48enne è stato trasferito nel carcere di Rovigo per scontare la sua pena.

L’episodio ha messo in luce la persistente volontà dell’uomo di avvicinarsi alla sua ex compagna nonostante le restrizioni in atto.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di riportare il 48enne sotto custodia e di garantire il rispetto delle normative vigenti.

La vicenda si è conclusa con il trasferimento del 48enne nel carcere di Rovigo, dove dovrà rispondere delle sue azioni e scontare la pena stabilita.

About The Author