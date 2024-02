Uomo negli USA contagiato dalla peste bubbonica dal suo gatto: sintomi e modalità di trasmissione

Un caso di peste bubbonica negli Stati Uniti: il gatto come possibile fonte di contagio

Un caso di peste bubbonica è stato segnalato negli Stati Uniti, precisamente nello stato dell’Oregon. Secondo quanto riportato dai servizi sanitari della contea di Deschutes, si ritiene che la fonte del contagio sia stato il gatto del paziente, che era sintomatico. Richard Fawcett, ufficiale sanitario della contea, ha assicurato che tutte le persone a stretto contatto con il paziente sono state raggiunte e hanno ricevuto farmaci per prevenire la malattia.

I sintomi della peste bubbonica e la sua pericolosità

I sintomi della peste bubbonica possono manifestarsi da 2 a 8 giorni dopo l’esposizione a un animale o a una pulce infetti. Essi includono febbre improvvisa, nausea, debolezza, brividi, dolori muscolari e linfonodi ingrossati chiamati bubboni. Questa malattia, responsabile della peste nera che ha colpito l’Europa medievale e altre parti del mondo, può essere potenzialmente mortale. Tuttavia, nel caso riportato nello stato dell’Oregon, il paziente è stato fortunatamente identificato e trattato nelle prime fasi della malattia, riducendo così i rischi per la comunità.

Consigli per prevenire la diffusione della peste bubbonica

Dopo questo caso di contagio da gatto domestico, le autorità sanitarie hanno diffuso alcuni consigli per prevenire la diffusione della peste. È importante evitare ogni contatto con roditori, soprattutto se feriti o morti, e tenere gli animali domestici al guinzaglio quando sono all’aperto, proteggendoli con prodotti per il controllo delle pulci. In caso di malattia del proprio gatto dopo il contatto con roditori, è consigliabile consultare un veterinario. Inoltre, è necessario rimuovere cibo e attrattivi per i roditori intorno alle abitazioni, evitare di dormire vicino alle tane degli animali o alle aree in cui si osservano roditori morti, indossare pantaloni lunghi infilati negli stivali per ridurre l’esposizione alle pulci e applicare un repellente per insetti sui calzini e sui polsini dei pantaloni.

Questo caso di peste bubbonica negli Stati Uniti ci ricorda l’importanza di prendere precauzioni per evitare il contagio da questa malattia. Seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e adottare misure preventive può contribuire a proteggere la salute nostra e dei nostri animali domestici.

