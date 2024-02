Uomo uccide madre e sorella della ex dopo minacce in chat - avvisatore.it

Una Strage Annunciata: Chat Rivelano Minacce di Morte

Una tragica vicenda di violenza e minacce si è consumata a Cisterna di Latina, dove Nicoletta Amato e sua figlia Renèe sono state brutalmente uccise, mentre Desyrèe, la terza figlia della famiglia, è riuscita a sfuggire al destino crudele. Dietro a questo duplice omicidio si cela Christian Sodano, il finanziere coinvolto sentimentalmente con Desyrèe, che ha comunicato in anticipo alla ex fidanzata la sua missione di morte. L’indagine condotta dalla Procura di Latina potrebbe subire una svolta significativa grazie alle chat intercorse poco prima della tragedia, rivelando un quadro inquietante di minacce e violenza psicologica.

“Servirà l’esercito per fermarmi, farò una strage. Vedrai quanto posso essere cattivo”, scriveva Sodano in uno dei messaggi inviati a Desyrèe, pubblicati dal Corriere della Sera. Il tono minaccioso e violento emerge chiaramente, con parole come “Ti farò tanto male, fosse l’ultima cosa che faccio”. La ragazza, stanca di una relazione tossica, tentava di placare l’ira dell’uomo, ma le sue parole cadevano nel vuoto di fronte alle minacce sempre più esplicite.

Un Dialogo Carico di Tensione e Minacce

Nel susseguirsi dei messaggi, Sodano non faceva mistero delle sue intenzioni, arrivando a inviare foto delle sue nocche sanguinanti come segno di violenza autoinflitta. “È tutta colpa tua, ormai mi posso anche togliere la vita. Non sono Dio per giudicare una persona, ma visto che Dio mi ha tolto quelle più care, ne porterò anche io a Dio. E ne porterò molte”, scriveva il finanziere, lasciando trasparire un pericoloso disprezzo per la vita.

Desyrèe, sconvolta dalle minacce e dal comportamento violento, chiedeva spiegazioni, ma le risposte di Sodano erano sempre più inquietanti. “Tranquilla, domani mi divertirò io per bene. Ti piace farmi soffrire? Perfetto”, ribatteva l’uomo, lasciando trasparire una pericolosa determinazione nel causare dolore.

L’Indagine e le Prossime Mosse

L’indagine condotta dalla Procura di Latina si concentra ora sulle prove raccolte, inclusi i messaggi tra Sodano e Desyrèe, che potrebbero rivelare l’aggravante della premeditazione. Durante l’interrogatorio di convalida, Sodano ha scelto di non rispondere, confermando solo il suo stato d’animo devastato per quanto accaduto. Gli esami autoptici in corso potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio e sul coinvolgimento di Sodano.

La vicenda continua a suscitare sgomento e indignazione, mentre le autorità cercano di fare luce su un tragico evento che ha sconvolto una intera comunità. La violenza e le minacce emerse dalle chat tra Sodano e Desyrèe gettano luce su un lato oscuro delle relazioni umane, evidenziando la necessità di combattere e prevenire situazioni di abuso e controllo che possono sfociare in tragedie inimmaginabili.

