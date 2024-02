Uomo ucciso da tre rottweiler a Manziana (Roma): indagati i proprietari

Autopsia su Paolo Pasqualini, ucciso dai rottweiler: si svolgerà venerdì

Venerdì si svolgerà l’autopsia sul corpo di Paolo Pasqualini, il 39enne tragicamente ucciso da tre rottweiler mentre stava facendo jogging domenica mattina nel bosco di Manziana, vicino a Roma. L’esame autoptico avrà luogo presso il dipartimento di medicina legale dell’Università La Sapienza. Questa procedura è stata disposta dalla Procura di Civitavecchia, che sta indagando sui due proprietari dei cani.

L’avvocato dei proprietari dei cani smentisce la versione dell’apertura accidentale del cancello

L’avvocato Giancarlo Ascanio, che rappresenta i proprietari dei tre cani, ha smentito la notizia secondo cui i cani sarebbero fuggiti dalla proprietà a causa di un’apertura accidentale del cancello. In un’intervista all’Adnkronos, l’avvocato ha dichiarato: “Il cancello era effettivamente chiuso al momento dell’incidente e probabilmente c’è una falla nella recinzione attraverso la quale i cani sono passati. Sarà necessario stabilire come si sia verificata questa falla, considerando che la casa era regolarmente mantenuta”.

L’indagine continua per accertare le responsabilità

L’indagine sulla morte di Paolo Pasqualini e sul coinvolgimento dei proprietari dei rottweiler è ancora in corso. La Procura di Civitavecchia sta cercando di stabilire chi sia responsabile di questo tragico incidente. L’autopsia sul corpo di Pasqualini fornirà ulteriori dettagli sulle cause della sua morte e potrebbe essere fondamentale per l’inchiesta in corso. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa triste vicenda.

Fonte: Adnkronos

