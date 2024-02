Ursula von der Leyen affronta euroscettici e “amici di Putin” alle elezioni europee

Ursula von der Leyen: L’Europa deve difendere la sua democrazia e i suoi valori

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’importanza di difendere la democrazia e i valori europei durante un punto stampa a Bruxelles. Ha evidenziato la necessità di proteggere l’unità dell’Unione Europea (Ue) da coloro che cercano di minarla, inclusi gli euroscettici e gli alleati di Putin, sia interni che esterni all’Ue. Von der Leyen ha enfatizzato il successo dell’Europa nell’attrarre nuovi membri e ha esortato a preservare ciò che rende l’Europa unica e forte.

“Dobbiamo proteggere quello che rende unica e forte l’Europa: la nostra democrazia e i nostri valori. Siamo un’Unione di 27 Paesi, con un appeal tanto forte che molti altri Stati vogliono unirsi a noi, dai Balcani Occidentali all’Ucraina.”

Il bilancio di Ursula von der Leyen: preparare l’Ue per il futuro

Ursula von der Leyen ha riflettuto sul suo mandato e sulle sfide affrontate durante il periodo in cui è stata alla guida della Commissione Europea. Ha evidenziato i progressi compiuti nell’affrontare eventi cruciali come la Brexit e la pandemia da Covid-19. La presidente ha sottolineato l’importanza di collaborare con il Parlamento e gli Stati membri per garantire la coesione e la resilienza dell’Ue.

“Insieme siamo riusciti a preparare l’Ue per il futuro. Dal 2019 ad oggi sono successe tantissime cose. Questi cinque anni mi hanno insegnato molto, ho anche imparato quante cose si possono fare.”

La posizione di Ursula von der Leyen sulla difesa dei valori europei

Ursula von der Leyen ha ribadito il suo impegno a lavorare con coloro che sostengono l’Unione Europea, la NATO e l’Ucraina, nonché i valori democratici. Ha enfatizzato la necessità di difendere la democrazia e contrastare gli attacchi degli euroscettici e degli alleati di Putin. La presidente ha sottolineato l’importanza di avere posizioni politiche chiare e coese per garantire la coesione e la difesa dei valori europei.

“Sappiamo che ogni elezione europea porta dei cambiamenti nella composizione dei diversi partiti e dei diversi gruppi parlamentari. Contano i contenuti e chi difende la democrazia contro gli euroscettici, chi difende i nostri valori contro gli amici di Putin.”

