Uso politico dei simboli cristiani: i Templari italiani si schierano con i cavalieri americani

Ultimo aggiornamento il 15 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

L’uso dei simboli cristiani nella comunicazione politica torna a far discutere a livello internazionale. Al centro delle polemiche, l’impiego di immagini sacre e della figura del cavaliere templare in contesti propagandistici, una pratica che ha sollevato la dura reazione degli ordini templari americani.

Dall’Italia arriva una presa di posizione chiara e netta: il Magister Mauro Giorgio Ferretti, presidente dell’associazione Templari Oggi APS, ha espresso piena solidarietà ai confratelli d’oltreoceano.

La critica: simboli svuotati del loro significato

Le recenti segnalazioni, rilanciate anche da Dagospia, mettono in evidenza un fenomeno sempre più diffuso: l’utilizzo di simboli cristiani – come la croce o l’immagine di Cristo – all’interno di strategie comunicative legate alla politica.

Secondo Ferretti, si tratta di una deriva pericolosa:

“Non possiamo accettare che simboli sacri vengano trasformati in strumenti di marketing o propaganda. La fede non è un linguaggio da piegare alle esigenze del consenso.”

Il rischio, aggiunge, è quello di banalizzare elementi fondamentali della tradizione cristiana, riducendoli a semplici icone visive prive di contenuto spirituale.

La figura del templare tra storia e identità

Per l’associazione Templari Oggi APS, il cavaliere templare rappresenta molto più di un simbolo. È l’espressione di una storia millenaria fatta di fede, disciplina e servizio.

I valori che caratterizzano questa figura sono chiari:

difesa del Sacro

protezione dei pellegrini

spirito di sacrificio

impegno per la giustizia e la dignità umana

Associare tali principi a logiche politiche o divisive significa, secondo Ferretti, tradire profondamente l’identità templare.

L’attività dei Templari oggi

Nel presente, i Templari italiani sono impegnati in attività concrete che testimoniano la continuità tra passato e attualità. Tra queste:

recupero e tutela di edifici religiosi abbandonati

assistenza ai pellegrini lungo i cammini spirituali

preparazione al Giubileo 2025

iniziative sociali a sostegno della comunità

Un lavoro spesso lontano dai riflettori, ma fondamentale per mantenere vivo il significato autentico della tradizione.

Un fenomeno che interroga la società contemporanea

Il caso sollevato dai cavalieri americani non riguarda solo il mondo templare, ma tocca un tema più ampio: il rapporto tra religione, comunicazione e politica.

In un contesto in cui l’immagine prevale sul contenuto, i simboli religiosi rischiano di essere utilizzati come strumenti identitari o slogan, perdendo il loro valore universale.

Ferretti invita a riflettere su questa dinamica, sottolineando come il rispetto dei simboli sia parte integrante di una società civile matura.

L’appello finale: rispetto e responsabilità

Il messaggio lanciato dal presidente dei Templari italiani è diretto e inequivocabile: chi comunica, soprattutto in ambito pubblico, deve assumersi la responsabilità delle immagini e dei simboli che utilizza.

“La Croce non è un segno da esibire per convenienza. È un simbolo che richiede rispetto, consapevolezza e coerenza.”

Conclusioni

La solidarietà dei Templari italiani ai cavalieri americani rappresenta un fronte comune contro la strumentalizzazione della fede.

In un’epoca dominata dalla comunicazione veloce, il richiamo al valore autentico dei simboli cristiani diventa un invito a riscoprire il significato profondo della tradizione e a difenderlo da ogni uso improprio.