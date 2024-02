Vaccini: Levialdi Ghiron di Tor Vergata sottolinea l’importanza di proteggere i pazienti fragili

Vaccinazione dei pazienti fragili: un percorso sicuro

Il rettore dell’Università Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, ha sottolineato l’importanza di vaccinare i pazienti fragili durante un convegno sul Centro vaccinale ospedaliero (Cvo) per soggetti fragili e immunocompromessi. Questo tipo di pazienti richiede una cura speciale, in quanto presentano una maggiore vulnerabilità durante il loro percorso ospedaliero, che spesso è multidisciplinare. L’obiettivo principale è garantire che questi pazienti possano affrontare il loro percorso in modo sicuro. Il Cvo ha svolto un lavoro importante sin dal suo lancio lo scorso maggio, coinvolgendo specialisti e ambiti di patologia nell’ospedale.

Secondo Levialdi Ghiron, è fondamentale diffondere la cultura della prevenzione attraverso la vaccinazione. L’Università Tor Vergata intende promuovere iniziative sia all’interno dell’ateneo che nella comunità in generale per sensibilizzare sempre più persone su questo tema. L’obiettivo è che la cultura della vaccinazione diventi sempre più diffusa nella società.

