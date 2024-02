Valditara, in pagelle elementari si torna a giudizi chiari - avvisatore.it

Cambiamenti in arrivo per le pagelle della scuola elementare

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha confermato l’introduzione di novità significative per le pagelle dei bambini della scuola elementare a partire dal prossimo anno. Queste modifiche sono previste nel disegno di legge incardinato nei lavori della Settima commissione del Senato e dovrebbero ricevere il via libera per l’iter del provvedimento nei prossimi giorni. Valditara ha sottolineato la necessità di rendere le valutazioni più comprensibili, affermando: “Abbiamo deciso di tornare, dal prossimo anno scolastico, a formule comprensibili al posto di quelle astruse introdotte di recente. È una questione di chiarezza”.

Le nuove disposizioni prevedono un ritorno a un sistema di valutazione più chiaro e sintetico, abbandonando i giudizi correlati al livello di apprendimento che sono stati ritenuti di difficile comprensione. Valditara ha anche menzionato la possibilità di introdurre un giudizio di ‘gravemente insufficiente’, oltre alle consuete gradazioni da insufficiente a ottimo.

Possibili cambiamenti nel sistema di valutazione degli allievi

Il disegno di legge in discussione non mira a tornare ai vecchi metodi di valutazione, ma piuttosto a semplificare il processo introducendo una scala di giudizi più tradizionale. L’obiettivo è quello di rendere più chiare e comprensibili le valutazioni sulla condotta e sull’apprendimento degli studenti. Valditara ha dichiarato: “Stiamo valutando se sia utile aggiungere la possibilità di mettere ‘gravemente insufficiente’”.

In questo contesto, si prevede che i giudizi riportati sulle pagelle possano variare da insufficiente a ottimo, offrendo una valutazione più dettagliata delle performance degli studenti rispetto al sistema attuale.

Ritorno a una valutazione più tradizionale e comprensibile

L’obiettivo principale delle modifiche proposte è quello di semplificare il sistema di valutazione, rendendo i giudizi più chiari e accessibili sia per gli studenti che per i loro genitori. Il ritorno a una valutazione più tradizionale, con una scala di giudizi ben definita, potrebbe favorire una maggiore comprensione e trasparenza nel processo di valutazione scolastica. Con l’approvazione del disegno di legge, si aprirà un nuovo percorso parlamentare che potrebbe portare a significativi cambiamenti nel modo in cui vengono valutati gli studenti della scuola elementare.

