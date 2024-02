Valditara: Occupanti e danneggiatori meritano 5 in condotta

Studenti danneggiano scuola: ministro dell’Istruzione commenta

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha commentato l’occupazione e i danni causati dagli studenti presso una scuola. Durante la sua ospitata a ‘Cinque minuti’ su RaiUno, Valditara ha affermato che gli studenti responsabili di tali azioni “devono prendere 5 in condotta, dopodiché sarà la scuola a decidere sulla bocciatura”.

Valditara ha sottolineato i danni significativi causati dagli studenti all’interno della scuola Severi. “Ho visto danni molto rilevanti, computer distrutti, lavagne elettroniche inservibili, ammontano a più di 70mila euro”, ha dichiarato il ministro. Questi danni non solo hanno un impatto finanziario, ma anche sul futuro degli studenti stessi. A causa di queste azioni, gli studenti hanno perso settimane di scuola e sono attualmente impegnati nella didattica a distanza.

Gli effetti negativi sull’istruzione

L’occupazione e i danni causati dagli studenti hanno conseguenze significative sull’istruzione. Oltre ai danni materiali, come i computer distrutti e le lavagne elettroniche inservibili, gli studenti hanno perso tempo prezioso di apprendimento. Questo ha portato alla necessità di adottare la didattica a distanza, che può essere meno efficace rispetto alle lezioni in presenza.

Secondo il ministro Valditara, questi danni “rovinano il futuro ai nostri ragazzi”. Gli studenti che si comportano in questo modo mettono a rischio la loro stessa formazione e il loro successo scolastico. È importante che vengano prese misure adeguate per affrontare questi comportamenti e garantire che gli studenti comprendano le conseguenze delle loro azioni.

La responsabilità degli studenti e delle scuole

Il ministro dell’Istruzione ha sottolineato che gli studenti responsabili di danneggiare una scuola devono essere puniti. La condotta degli studenti è un aspetto fondamentale dell’esperienza scolastica e comportamenti come l’occupazione e i danni non possono essere tollerati. Valditara ha affermato che gli studenti devono “prendere 5 in condotta”, ma spetta alla scuola decidere se adottare misure più severe, come la bocciatura.

È importante che gli studenti comprendano la gravità delle loro azioni e le conseguenze che queste possono avere sulla loro istruzione e sul loro futuro. Allo stesso tempo, le scuole devono assumersi la responsabilità di affrontare questi comportamenti e adottare le misure necessarie per prevenirli e affrontarli in modo adeguato.

In conclusione, gli studenti che danneggiano una scuola mettono a rischio non solo il loro futuro, ma anche quello degli altri studenti. È fondamentale che vengano prese misure adeguate per affrontare questi comportamenti e garantire un ambiente scolastico sicuro e propizio per l’apprendimento.

