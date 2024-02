Valutazione look Sanremo 2024: Ricchi e Poveri al top (10), Sangiovanni delude (3)

Sanremo 2023: Una Serata di Look Ricca di Contrasti

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 è stata caratterizzata da una varietà di look che spaziavano dal total black al total white, con qualche tocco di colore. Tra le sorprese della serata, i Ricchi e Poveri hanno osato con un look particolare, mentre tra i giovani artisti non sono mancate le insufficienze. Ecco i nostri voti ai look dei protagonisti della serata.

Angelina Mango e i Ricchi e Poveri: Un Fiocco Rosso Gigante

Angelina Mango ha stupito con un abito Etro, mentre i Ricchi e Poveri si sono presentati con un fiocco rosso gigante. Durante l’esibizione, il fiocco è stato sciolto con un movimento di braccio degno di Jannik Sinner. Sotto il fiocco, Schiotu indossava un elegante completo nero, mentre Angela aveva una jumpsuit smanicata. Verso il finale, i ballerini di tango si sono uniti ai cantanti di “Ma non tutta la vita”.

Emma: Un Miniabito Nero che Convince

Emma è stata la più convincente in termini di look. Indossava un miniabito nero, con un décolleté generoso ma elegante, calze nere velate e pump dello stesso colore. Il suo look è stato curato da Lorenzo Posocco, lo stylist di Dua Lipa. Con un solo abito, Emma ha cancellato gli abiti da signora che aveva indossato in passato. È stata una ventata d’aria fresca. Siamo curiosi di vedere cosa ci riserverà nelle prossime serate.

Sangiovanni e La Sad: Errori di Taglia e Look Confusi

Sangiovanni ha commesso un errore di taglia con il suo completo bianco, che sembrava troppo grande per lui. È sembrato un po’ come quando da bambini si compravano vestiti più grandi per farli durare più a lungo. La Sad, invece, ha presentato un look che sembrava una festa di Halloween in ritardo. Il trio punk si è presentato con un esoscheletro metallico a pelle, sotto ciò che rimaneva delle loro giacche. L’effetto complessivo è stato confuso e non si è capito bene cosa volessero comunicare con il loro look.

Questi sono solo alcuni dei look che hanno caratterizzato la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Ogni artista ha portato il proprio stile e personalità sul palco dell’Ariston, dando vita a una serata ricca di contrasti. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno le prossime serate del Festival.

