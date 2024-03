Vanessa Hudgens svela la sua gravidanza agli Oscar 2024

Vanessa Hudgens ha sorpreso tutti svelando la sua gravidanza durante la prestigiosa serata degli Oscar 2024. Mentre sfilava sul red carpet, l’attrice ha mostrato per la prima volta il suo pancione, annunciando così al mondo di aspettare il suo primo figlio insieme al marito Cole Tucker. La serata si è rivelata ancora più emozionante in quanto Vanessa era presente come co-conduttrice del pre-show insieme a Julianne Hough, nota attrice e ballerina. L’abito nero aderente che indossava ha messo in evidenza la dolce attesa, rendendo ancora più speciale il momento.

La verità sulla gravidanza di Vanessa Hudgens

Il rumor sulla gravidanza di Vanessa Hudgens non è una novità, considerando che già l’anno precedente erano circolate voci in proposito. Tuttavia, in quell’occasione l’attrice aveva prontamente smentito ogni supposizione, difendendo la sua privacy e sottolineando l’importanza di non fare ipotesi affrettate basate sul corpo altrui. La notizia della gravidanza confermata ha quindi colto tutti di sorpresa, confermando finalmente la gioia che Vanessa e Cole stanno vivendo in attesa del loro primogenito.

La love story di Vanessa Hudgens e Cole Tucker

L’amore tra Vanessa Hudgens e Cole Tucker ha avuto inizio nel 2021, proprio durante il giorno di San Valentino. Dopo essersi incontrati un anno prima, la coppia è stata vista insieme per la prima volta nel novembre del 2020. Prima di incontrare il giocatore di basket, Vanessa aveva vissuto una lunga storia d’amore con Austin Butler, interrotta nel 2019 dopo otto anni di relazione. Cole Tucker, dal canto suo, aveva fatto il suo ingresso nel mondo professionistico del baseball con i Pittsburgh Pirates proprio nello stesso anno in cui ha conosciuto Vanessa. Sin da subito, la loro relazione è stata segnata da un’intesa profonda e sincera, culminata con il matrimonio celebrato in Messico lo scorso dicembre.