Vanina – Il Nuovo Crimine di Catania

La Prima TV di “Vanina – Un Vicequestore a Catania”

Il 27 marzo debutterà su Canale 5 la nuova serie TV che vede come protagonista Giusy Buscemi nel ruolo di Vanina, affiancata da Giorgio Marchesi.

Una Vita Segnata dalla Tragedia

Vanina è una donna la cui vita è stata segnata dalla tragica morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei era solo una quattordicenne. Determinata a seguire le sue orme, Vanina decide di diventare poliziotta con l’obiettivo di portare giustizia e contrastare la criminalità organizzata. Dopo un brillante percorso nell’Antimafia di Palermo, decide di trasferirsi a Catania, una vivace città dominata dalla presenza dell’Etna, dove assume il ruolo di capo della squadra Omicidi. Accanto a lei, un team variegato che include il “Grande Capo” Tito Macchia, l’ispettore capo Carmelo Spanò, l’ispettrice Marta Bonazzoli, il sovrintendente Mimmo Nunnari e il giovane agente Salvatore Lo Faro.

Intrighi e Relazioni – La Vita di Vanina a Catania

Oltre alla sua lotta contro il crimine, Vanina s’imbatte in Manfredi Monterreale, un affascinante medico che catalizzerà le attenzioni degli spettatori con le sue relazioni e vicissitudini.

Streaming e Altre Opzioni per Vedere Vanina

Per coloro che non vogliono perdere nemmeno un episodio della serie, Mediaset Infinity offrirà la possibilità di vedere tutte le puntate in streaming. La piattaforma, che ospita anche contenuti esclusivi e anteprime, garantisce l’accesso gratuito previa registrazione dell’account e l’inserimento di pochi dati anagrafici di base.