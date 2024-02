Vasco Rossi smentisce Terrana come nuovo batterista e attacca le fake news

Vasco Rossi smentisce l’ingaggio di Mike Terrana come batterista e dedica parole d’affetto a Matt Laug

Vasco Rossi ha recentemente smentito i rumors riguardanti l’ingaggio di Mike Terrana come batterista per il suo prossimo tour. La notizia era emersa in seguito a video che circolavano online, mostrando Terrana eseguire brani del celebre artista italiano. Tuttavia, il rocker ha chiarito che non vi è stata alcuna trattativa in tal senso.

In un video pubblicato su Instagram, Vasco Rossi ha espresso la sua opinione sul dilagare delle fake news, affermando: “Un giorno non si riuscirà più a distinguere una fake news da una vera. Ecco, secondo me ci siamo già arrivati“. Ha poi aggiunto che la falsa notizia riguardante il nuovo batterista lo ha sorpreso, sottolineando come alcuni musicisti possano suonare brani famosi per esercitarsi e condividerli online, generando fraintendimenti.

Nessun contatto per il momento: la composizione del gruppo sarà annunciata ufficialmente

Vasco Rossi ha chiarito che al momento opportuno verrà comunicata ufficialmente la formazione del gruppo per i prossimi concerti, smentendo così qualsiasi ipotesi riguardante l’ingresso di Mike Terrana nella band. Il cantautore ha voluto dissipare ogni dubbio riguardo a contatti con nuovi musicisti, confermando che le informazioni verranno divulgate dalle fonti ufficiali.

In merito alla partenza di Matt Laug per il tour mondiale con gli AC/DC, Vasco Rossi ha voluto esprimere tutto il suo affetto e stima per il batterista storico della sua band. Ha dichiarato: “Gli voglio molto bene e sono contento per lui. Avremo comunque nella band un personaggio di grande qualità“. Queste parole testimoniano il rispetto e l’ammirazione che il cantante nutre per Laug, augurandogli il meglio per il suo nuovo percorso professionale.

Conclusioni

La vicenda dell’ingaggio di Mike Terrana come batterista per il tour di Vasco Rossi si è rivelata infondata, con il cantautore che ha chiarito la situazione attraverso un video su Instagram. Allo stesso tempo, ha voluto dedicare parole di affetto e stima a Matt Laug, il suo storico batterista, partito per un’importante esperienza con gli AC/DC. La composizione ufficiale del gruppo per i prossimi concerti verrà annunciata al momento opportuno, garantendo trasparenza e veridicità nelle informazioni divulgate.

