Vendita della villa di Miranda Kerr a Malibu

Miranda Kerr mette in vendita la sua villa a Malibu

La famosa top model australiana Miranda Kerr ha deciso di mettere in vendita la sua lussuosa villa a Malibu. Acquistata nel 2014, la residenza con sei camere da letto e cinque bagni rappresenta un pezzo della storia della modella, acquistata poco dopo il suo divorzio dall’attore Orlando Bloom.

La villa, situata in una posizione privilegiata con vista sull’Oceano, è stata il rifugio di Miranda Kerr durante un periodo di cambiamenti significativi nella sua vita, culminati nel suo matrimonio con il CEO di Snapchat Evan Spiegel.

Un’opera d’arte architettonica a Malibu

Attraversando la suggestiva porta balinese intagliata a mano, si accede a un mondo di eleganza e comfort. La villa vanta una piscina di 12 metri e una spa, circondate da una pool house che promette momenti di relax e divertimento per gli ospiti.

La dimora principale, caratterizzata da ampie stanze con soffitti alti e pareti di vetro, offre un’atmosfera di eleganza senza tempo. Il maestoso camino e la vista sull’oceano creano l’ambiente perfetto per eventi e feste indimenticabili.

La zona pranzo, con vista sull’oceano, è separata dalla cucina rinnovata da due grandi finestre, mentre le terrazze panoramiche offrono uno scenario mozzafiato sull’orizzonte marino.

Un’oasi di lusso e comfort a portata di mano

La sontuosa camera principale della villa, con vasca in stanza, rappresenta un’oasi di comfort e stile. Due camere familiari condividono un elegante bagno con pavimenti in legno e soffitto a volta, garantendo spazi accoglienti per gli ospiti.

Salendo una scalinata, si scopre una gemma nascosta tra gli alberi: una suggestiva guest house con ampie finestre, ideale per accogliere amici e parenti in un ambiente di lusso e privacy.

La villa, precedentemente di proprietà dell’attore di Hollywood James Whitmore, è stata restaurata con cura da Miranda Kerr, mantenendo intatta la sua bellezza e il suo fascino originari.

La proprietà, che include una pool house con palestra e spogliatoi, oltre a due villette in collina, è attualmente in vendita al prezzo di 4,495,000 dollari con l’agente immobiliare Brian Goldberg di Luxury Malibu Property.

