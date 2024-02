Venduta villa di Silvio Berlusconi a Lampedusa

Venduta Villa Due Palme a Lampedusa: Acquirente e Dettagli dell’Affare

La celebre Villa Due Palme, acquistata nel 2011 dall’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a Lampedusa, ha recentemente cambiato proprietario in una trattativa riservata conclusa nelle scorse settimane. L’acquirente dell’immobile è l’economista Gianni Profita, 63 anni, originario di Acquaviva Platani e attualmente rettore della UniCamillus a Roma, istituto universitario nel campo della salute e delle scienze mediche.

L’esperto in management del settore multimediale e audiovisivo avrebbe versato circa 3 milioni di euro per l’acquisto della villa, secondo voci non confermate circolanti sull’isola di Lampedusa. Un significativo aumento rispetto ai 1,5 milioni di euro pagati da Berlusconi all’acquisto.

Caratteristiche di Villa Due Palme e il Patrimonio di Berlusconi

La Villa Due Palme, con una superficie di 250 metri quadrati e la capacità di ospitare 8 persone, è dotata di un ampio giardino. Questa residenza faceva parte dell’ampio patrimonio immobiliare ereditato dagli eredi di Silvio Berlusconi, noto come il Cavaliere, figura di spicco della politica italiana.

Conclusioni

Il cambio di proprietà della Villa Due Palme a Lampedusa sottolinea il continuo movimento nel mercato immobiliare di lusso e conferma l’interesse per le proprietà di pregio in luoghi esclusivi. Con Gianni Profita come nuovo proprietario, la villa continua la sua storia all’interno del panorama delle residenze di prestigio, mantenendo viva l’eredità dell’ex presidente del Consiglio italiano.

