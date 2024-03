Venezia: 50 Caorline per la Pace lungo il Canale della Giudecca

Un Messaggio di Pace Attraverso le Caorline

Nel cuore di Venezia, lungo il suggestivo canale della Giudecca, si prepara a svolgersi un evento straordinario: una regata che vedrà protagoniste ben 50 caorline, le tipiche imbarcazioni a remi della laguna. È il 7 aprile il giorno scelto per celebrare la pace attraverso uno spettacolo unico e suggestivo.

L’Iniziativa dei Leader Locali

A promuovere l’iniziativa denominata “50 Caorline per la Pace” sono il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Questa regata, realizzata in collaborazione con il CIO e il comitato Milano-Cortina 2026, si inserisce in un contesto internazionale contrassegnato da più di cinquanta conflitti in corso in diverse parti del mondo. Zaia sottolinea l’importanza di lanciare un messaggio forte di pace in un momento così delicato, con famiglie e bambini innocenti che vivono nell’incertezza per il futuro.

Lo Sport Come Simbolo di Valori Universali

Zaia e Brugnaro concordano sul potere dello sport come strumento per diffondere valori di rispetto, inclusione e solidarietà. Lo sport diventa quindi non solo un’occasione di competizione, ma un’opportunità di formazione e crescita personale, oltre che di unione tra i popoli. Brugnaro sottolinea come l’integrazione sia stata da sempre uno dei pilastri di Venezia, una città che, nonostante la mancanza di mura fisiche, ha saputo creare confini attraverso le sue regole, leggi e tradizioni.

