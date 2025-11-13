Vent’anni di Auditorium Conciliazione: Roma omaggia la sua casa della cultura con la Cappella Sistina

Ultimo aggiornamento il 13 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Roma si prepara a una serata simbolica, intensa e profondamente identitaria. Giovedì 13 novembre 2025, alle ore 20.30, l’Auditorium Conciliazione celebrerà i suoi vent’anni di attività con un evento straordinario che vedrà protagonista la Cappella Musicale Pontificia Sistina, il coro più antico del mondo, guidato dal Maestro Marcos Pavan. Un appuntamento che unisce storia, musica e spiritualità, offrendo al pubblico un viaggio nella tradizione vocale occidentale dalle origini medievali alla contemporaneità.

Una serata celebrativa tra istituzioni, cultura e nuove generazioni

A introdurre la serata sarà Francesco Carducci Artenisio, Amministratore Unico de I Borghi Srl, la società che gestisce l’Auditorium Conciliazione dal 2004, affiancato dall’attrice Claudia Gerini, madrina dell’evento. La platea accoglierà rappresentanti istituzionali, personalità del mondo culturale e artistico, e una significativa presenza di studenti, invitati per sottolineare il dialogo tra tradizione e futuro che da sempre caratterizza la missione dell’Auditorium.

Il concerto, concepito come un itinerario storico-musicale, attraverserà secoli di creatività, dal canto gregoriano alla polifonia rinascimentale, fino alle espressioni più recenti della musica sacra. Brani di Guillaume Dufay, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giuseppe Ottavio Pitoni, Domenico Bartolucci e Giuseppe Liberto scandiranno un percorso pensato per mettere in luce l’evoluzione della polifonia e la ricchezza di un repertorio che rappresenta uno dei vertici della cultura occidentale.

Secondo Francesco Carducci Artenisio, questi vent’anni hanno consolidato l’Auditorium Conciliazione come “spazio di incontro e dialogo”, capace di accogliere eventi internazionali e di valorizzare allo stesso tempo l’identità culturale italiana. Parole che trovano eco nel messaggio inviato dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, che ha definito l’Auditorium un luogo “che da due decenni accoglie e irradia musica, arte e cultura”, ricordando come la bellezza continui a rappresentare una via di crescita e rigenerazione per la società.

Una storia lunga settant’anni, venti dei quali vissuti al centro della cultura italiana

L’Auditorium Conciliazione affonda le sue radici nel complesso del Palazzo Pio, progettato da Marcello Piacentini e completato per l’Anno Santo del 1950. In passato sede delle adunanze pontificie e dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è stato restituito alla città nel 2005 dopo un’importante ristrutturazione. Da allora, sotto la gestione de I Borghi Srl, ha ospitato più di duemila spettacoli, con una media di 250.000 spettatori ogni anno. La sua vocazione polifunzionale ha permesso di accogliere musica sinfonica, danza, teatro, cinema, grandi convention internazionali, anteprime cinematografiche e appuntamenti istituzionali.

Nella sua storia recente, il palco dell’Auditorium ha visto esibirsi figure come Lorin Maazel, Ennio Morricone, Uto Ughi, Woody Allen, Anastacia, Franco Battiato, Claudio Baglioni, Tracy Chapman, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia e Simple Minds. Nel campo della danza, si sono alternati artisti e compagnie di fama mondiale, da Eleonora Abbagnato a Roberto Bolle, dalla Merce Cunningham Dance Company alla Martha Graham Dance Company. Anche il teatro e il grande cinema hanno trovato spazio, con nomi come Antonio Albanese, Luca Argentero, Enrico Brignano, Fiorello, Paolo Crepet, oltre alle anteprime nazionali di film iconici come Avatar, Il Diavolo Veste Prada, 007 Spectre e Sette Anime.

La Cappella Musicale Pontificia Sistina: un patrimonio vivente

La Cappella Sistina rappresenta una delle istituzioni musicali più prestigiose al mondo, con oltre millecinquecento anni di storia. Composta da venti cantori adulti e circa trentacinque Pueri Cantores, unisce rigore filologico e apertura ecumenica, custodendo un repertorio che attraversa i secoli e le tradizioni. Oltre al servizio liturgico in Vaticano, il coro è protagonista di tournée internazionali ed è dal 2015 legato in esclusiva discografica a Deutsche Grammophon, etichetta con cui ha pubblicato l’album “Cantate Domino”, premiato con l’Echo Klassik Award.

Un anniversario che guarda al futuro

Il concerto del 13 novembre non sarà soltanto una celebrazione del passato, ma una finestra sulle stagioni future dell’Auditorium Conciliazione. Un luogo che, come ha ricordato Carducci Artenisio, intende essere sempre più vivo, accessibile e inclusivo; uno spazio in cui la cultura continua a generare bellezza, incontro e crescita condivisa. In questa ricorrenza, Roma non celebra solo un edificio, ma un presidio culturale che da vent’anni contribuisce a illuminare la città con musica, arte e pensiero.