Verissimo annuncia due volti UeD e si scatena l’inferno: polemiche e indignazione

Verissimo travolto dalle critiche: il pubblico contro Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua

Nel primo pomeriggio di venerdì 16 febbraio, il programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ha annunciato gli ospiti di sabato e domenica tramite i suoi profili social. La notizia che ha scatenato l’inferno sotto al post relativo all’ospitata è stata l’annuncio della presenza di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, volti noti del dating show Uomini e Donne.

I due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno recentemente deciso di lasciare Uomini e Donne per vivere una relazione sentimentale privatamente. Tuttavia, il pubblico affezionato alle vicende dei “Troni” è convinto che Vicinanza e Di Padua siano solo in cerca di visibilità. La loro tendenza a cercare situazioni controverse per poi tornare al programma e ripartire con nuove storie d’amore ha minato la loro credibilità agli occhi dei telespettatori.

Verissimo, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi bersagliati dalle critiche

Sul rotocalco di Canale Cinque sono piovute critiche feroci non solo su Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, ma anche su Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. I due conduttori sono stati accusati di aver promosso una rivoluzione anti-trash che, tuttavia, non si è concretizzata. I commenti dei telespettatori sono stati molto duri: “Pier Silvio, cosa stai facendo? Non dovevi fare pulizia di questi personaggi? Verissimo è diventato noioso! Come canta Angelina”, ha tuonato un utente.

Altri commenti hanno attaccato Silvia Toffanin per aver invitato i due ex protagonisti di Uomini e Donne: “Siamo alla frutta anche per Verissimo”; “Verissimo è caduto in basso”; “Silvia, sei scesa molto in basso”. Le critiche non si sono limitate solo ai volti noti, ma hanno coinvolto anche la trasmissione stessa: “Che personaggi insulsi vengono invitati a Verissimo ultimamente”; “Verissimo era una trasmissione interessante. Ora cambio canale”; “Avanti, via al gossip! Che personaggi senza contenuto!”.

Le difficoltà di Verissimo nella scelta degli ospiti

Non è la prima volta che alcuni utenti sostengono che Verissimo stia perdendo qualità nella scelta dei personaggi invitati. Da quando Mediaset ha deciso di raddoppiare le puntate del programma, che ora va in onda sia di sabato sia di domenica, sono aumentate anche le difficoltà nell’organizzare le ospitate. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui spesso vengono intervistati personaggi che non hanno molto da raccontare, ma sono disponibili a comparire in trasmissione.

Inoltre, alcuni volti noti di altri programmi, come Uomini e Donne, vengono invitati con una certa frequenza. Tuttavia, le lamentele del pubblico sembrano essere sacrosante e non solo un pregiudizio contro i protagonisti di Uomini e Donne. La questione riguarda soprattutto Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che hanno perso credibilità agli occhi dei telespettatori. Il fatto che vengano dati così tanto spazio in una trasmissione di punta come Verissimo ha fatto infuriare il pubblico.

