Verissimo: Pettinelli e Zerbi, il motivo del loro insofferente rapporto

Verissimo: Intervista ai professori di Amici

La puntata di Verissimo di oggi, 11 febbraio, su Canale 5 è stata davvero speciale. La conduttrice Silvia Toffanin ha avuto l’onore di ospitare la superstar internazionale Jennifer Lopez. Ma prima di dedicarsi all’ospite d’eccezione, ha intervistato i sei professori di Amici: Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

I professori di Amici parlano del loro percorso

In collegamento dallo studio del talent show, i professori hanno raccontato il loro percorso nel programma e il lavoro svolto finora con i propri allievi. Durante l’intervista, si è discusso a lungo dei loro rapporti, sia davanti che dietro le telecamere. In particolare, la Toffanin ha voluto approfondire il rapporto tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. È noto che tra i due colleghi non corre buon sangue, tanto che in ogni puntata di Amici è quasi garantito uno scontro. Ma molti si chiedono se l’antipatia tra i professori persista anche al di fuori delle telecamere o se sia limitata al contesto professionale.

La verità è che Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non si sopportano affatto. Interpellata dalla Toffanin, la Pettinelli ha parlato senza mezzi termini: “Non ci sopportiamo, questa è la verità“. L’ex discografico ha concordato con Anna, spiegando però che le loro liti sono alimentate dalla forte passione che provano per il loro lavoro e, soprattutto, per i loro allievi. “Ci faremmo ammazzare per le nostre idee. Questo è il bello di un programma come Amici“, ha ribattuto lo speaker radiofonico.

Tuttavia, molto prima di Amici, Anna e Rudy erano amici. Proprio a Verissimo, l’opinionista di Pomeriggio Cinque aveva rivelato di aver trascorso delle vacanze insieme a Zerbi nei primi anni ’90. Una versione confermata oggi da lui stesso, che ha raccontato degli estati trascorse con la sua “rivale” in Liguria. Tuttavia, secondo la Pettinelli, lo speaker radiofonico non è più la stessa persona che aveva conosciuto, motivo per cui i rapporti si sono completamente incrinati.

