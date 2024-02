Verona-Juventus: dove vedere la partita in tv e streaming

Verona-Juventus: Allegri sulla sfida e il momento della squadra

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato il momento attuale della squadra in vista della partita contro il Verona. Ha sottolineato: “La Juve non sta vivendo un bel momento con 1 punto in 3 partite. La trasferta di Verona è sempre complicata, è un campo difficile. Bisogna fare una bella gara e avere un atteggiamento migliore rispetto alle ultime partite, non tanto come prestazione ma come attenzione ai dettagli“. Allegri ha evidenziato l’importanza di analizzare ogni aspetto del gioco, non solo il risultato finale, e ha ribadito che “i dettagli sono importanti“.

Possibile formazione della Juventus: scelte e attese

In merito alla formazione che affronterà il Verona, Allegri ha parlato delle possibili scelte in attacco, con l’ipotesi di far rientrare la coppia Vlahovic-Chiesa. Riguardo a Federico Chiesa, ha dichiarato: “Per quanto riguarda Federico sta venendo da un periodo di un mese e mezzo in cui alterna dei momenti tra partite e allenamenti e sta trovando una condizione migliore e sarà molto importante per il nostro finale di stagione“. Il tecnico ha inoltre anticipato che avrà a disposizione quattro attaccanti, con il ritorno di Vlahovic e la presenza di Chiesa, Yildiz e Milik, mentre si auspica un rapido recupero di Kean. Allegri ha sottolineato l’importanza di un atteggiamento diverso in campo e di una maggiore attenzione ai dettagli per evitare di subire gol.

Juventus: la sfida al Bentegodi e l’importanza dei dettagli

La Juventus affronterà il Verona allo stadio Bentegodi in un momento cruciale della stagione. Allegri ha evidenziato la necessità di migliorare l’attenzione ai dettagli e di dare qualcosa in più nelle situazioni critiche. Ha sottolineato che nonostante le prestazioni non siano state negative, è fondamentale concentrarsi sui dettagli che possono fare la differenza in una partita di calcio. La Juventus si prepara dunque a una sfida impegnativa, consapevole che solo con un’attenzione costante e una maggiore precisione sarà possibile ottenere i risultati desiderati.

