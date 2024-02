Veronesi: Romeo e Giulietta, il racconto delle giovani e dell’identità

“Romeo è Giulietta”: una commedia romantica sulle sfide dell’identità

Il regista Giovanni Veronesi porta sul grande schermo la commedia romantica “Romeo è Giulietta”, una storia che esplora il tema dell’identità nella Roma contemporanea. Veronesi afferma di voler raccontare una generazione in cerca di sé stessa, un gruppo di persone che, nonostante non siano più giovanissime, sono ancora alla ricerca della propria identità.

La ricerca dei protagonisti perfetti

Il film, in uscita il 14 febbraio in 460 sale cinematografiche, segue le vicende di Federico Landi Porrini, un regista teatrale interpretato da Sergio Castellitto. Landi Porrini è alla ricerca dei protagonisti perfetti per la sua opera finale, che dovrebbe essere la consacrazione definitiva della sua carriera. Le selezioni per i ruoli di Romeo e Giulietta sono estremamente severe e quasi al limite del mobbing. Tra le candidate per il ruolo di Giulietta c’è Vittoria, interpretata da Pilar Fogliati, ma a causa di un’ombra sul suo passato viene esclusa. Determinata a dimostrare il proprio talento, Vittoria decide di ritentare sotto falsa identità, trasformandosi in Otto Novembre e proponendosi per il ruolo di Romeo. Sorprendentemente, ottiene la parte.

Complicazioni e sorprese

Le cose si complicano ulteriormente quando il fidanzato di Vittoria, interpretato da Domenico Diele, viene scelto per il ruolo di Mercuzio. Vittoria si trova così a dover gestire la sua doppia identità e a nascondere la verità al suo compagno. Nel cast del film troviamo anche Margherita Buy nel ruolo della nonna attrice di Vittoria, Maurizio Lombardi nel ruolo del compagno del regista, Serena De Ferrari nel ruolo di un’attrice televisiva e influencer, e Alessandro Haber nel ruolo del produttore.

Come sottolinea Veronesi, “Romeo è Giulietta” è una commedia che affronta il tema dell’identità in modo leggero e divertente. La storia di Vittoria/Otto Novembre rappresenta la lotta di una giovane donna per affermare il proprio talento e trovare il proprio posto nel mondo. Il film esplora anche il tema delle maschere che indossiamo nella vita quotidiana e delle sfide che dobbiamo affrontare per rivelare la nostra vera identità.

“Romeo è Giulietta” promette di regalare al pubblico una storia romantica e divertente, con un cast di attori talentuosi e una regia che sa come coinvolgere gli spettatori. Non resta che aspettare l’uscita del film per scoprire come si svilupperanno le vicende di Vittoria/Otto Novembre e se riuscirà a trovare la sua strada nel mondo del teatro.

