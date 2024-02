Veronica Lario: Tra Ippoterapia e Equitazione

La Rinascita di Veronica Lario

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, si appresta a debuttare in televisione come ospite speciale nella terza puntata di “A cena da Maria Latella”. Dopo il matrimonio con il noto politico durato dal 1990 al 2009, Veronica ha trovato la sua strada dedicandosi alla passione per i cavalli e intraprendendo la carriera di imprenditrice nel campo dell’intelligenza artificiale. I figli della coppia sono stati sorpresi dalla nuova vita della madre, ma questa trasformazione non ha mai compromesso il loro rapporto, diventando anzi motivo di confronto e di crescita. In particolare, sembra che la figlia Barbara sia particolarmente coinvolta e interessata alle nuove attività di Veronica.

L’Equilibrio Ritrovato Dopo la Tempesta

Dopo il difficile periodo legato alla fine del matrimonio e alla battaglia legale per i diritti, Veronica Lario ha trovato sollievo nell’ippoterapia e nell’equitazione. Afferma di non essere diventata ricca dopo il divorzio, accettando la sentenza che le ha negato molti diritti. Si è dedicata alla sua passione per i cavalli, spinta dalla necessità di trovare un nuovo inizio dopo tempi turbolenti. L’equitazione e l’ippoterapia sono diventate un sostegno fondamentale durante i momenti difficili, permettendole di aprirsi a nuove prospettive e di superare le sfide che la vita le ha posto davanti.