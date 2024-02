Viaggio a bordo dell’Orient Express d’Abruzzo: alla scoperta del leggendario treno nel nome di Amarena

Lanciano, debutta il nuovo treno turistico dedicato ad Amarena e Juan Carrito

La Tua, la società unica abruzzese di trasporto, ha presentato il suo nuovo treno turistico dedicato ad Amarena e Juan Carrito, due orsi simboli dell’Abruzzo che hanno perso la vita in modo tragico. Il debutto del treno è avvenuto nella nuova stazione Tua a Lanciano, in via Bergamo, alla presenza di importanti personalità come il vicepresidente di Tua Antonio Prospero, il direttore della Divisione Ferroviaria Tua Enrico Dolfi e il presidente della Regione Marco Marsilio.

Un lusso ispirato all’Orient Express

Il treno turistico, composto da tre treni ALn776 che viaggeranno sempre uniti, offre un’esperienza di lusso ispirata all’Orient Express. Con un totale di 210 posti, il convoglio è destinato al turismo ferroviario sia regionale che extraregionale. Le tre motrici sono state acquistate da Tua nell’estate del 2023 dalle ex Ferrovie Centrali Umbre, oggi Busitalia, al prezzo di 195mila euro. I treni sono stati sottoposti a manutenzione e revisione presso le officine di Torre Madonna a Lanciano.

Un treno per viaggi commerciali e noleggi

Il treno ALn 776 partirà principalmente da Lanciano, ma potrà anche partire da San Vito Chietino. Il servizio, che inizierà a maggio, è stato accolto con entusiasmo, con centinaia di richieste per i tour ferroviari. Il treno sarà disponibile per noleggi da parte di privati, associazioni ed enti. Inoltre, è in programma una convenzione con la Fondazione Ferrovie dello Stato, che gestisce la Transiberiana. Questo consentirà ai treni di circolare anche sulla rete di Rfi. Gli eleganti ALn 776 hanno già viaggiato sulla tratta Civitavecchia-Città del Vaticano per clienti vip.

Durante la presentazione del treno turistico, erano presenti anche 14 tour operator specializzati nel turismo ferroviario. Il presidente della Regione Marco Marsilio ha espresso il suo sostegno all’iniziativa, sottolineando che si tratta di un settore in grande espansione che potrebbe rivitalizzare le aree interne e valorizzare i tracciati ferroviari dell’Abruzzo. Marsilio ha anche evidenziato che l’operazione sarà redditizia e ha espresso la speranza di poter estendere il percorso fino a Castel di Sangro, per offrire ai turisti un’esperienza unica di bellezza paesaggistica.

Fonte: ANSA

About The Author