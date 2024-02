Viaggio nel bunker del Vaticano: da Pio XII a Leopardi

L’Archivio Apostolico Vaticano: scrigno di storie e segreti

L’Archivio Apostolico Vaticano, noto in passato come ‘Segreto’ e recentemente rinominato su richiesta di Papa Francesco, rappresenta un tesoro inestimabile che conserva tutti i documenti del Vaticano. Questo deposito, soprannominato ‘bunker’, si estende per 86 chilometri di scaffali che contengono innumerevoli faldoni, ognuno contenente storie pubblicate e segreti ancora intatti. Il giornalista Massimo Franco ha esplorato alcune di queste storie nel suo libro-intervista con il Prefetto dell’Archivio, monsignor Sergio Pagano, intitolato “Secretum”, pubblicato dalle edizioni Solferino.

“Ne emerge un quadro degli anni più turbolenti dei vari pontificati e degli aspetti più intimi della vita quotidiana.”

Misteri e lacune nell’Archivio Vaticano

Nonostante la vastità dei documenti conservati, vi è una lacuna evidente riguardo al caso di Emanuela Orlandi. Monsignor Pagano afferma che non esiste alcuna traccia di questo caso negli archivi: “Qui non abbiamo una riga”. Tuttavia, sospetta che potrebbero esserci poche informazioni anche in altre ‘cassaforti’ presenti all’interno della Città del Vaticano. Pagano rivela un aneddoto significativo riguardante il caso, raccontando di una singola cartella contenente solo articoli di giornale che menzionavano il Vaticano, come riferitogli da monsignor Assunto Scotti, ex archivista della Prima Sezione della Segreteria di Stato.

Tesori e segreti dell’Archivio Vaticano

L’Archivio Apostolico Vaticano è un luogo intriso di storia e mistero, dove sono conservati documenti che spaziano dai finanziamenti del Papa Benedetto XV al Partito Popolare agli scambi epistolari con figure di spicco come Giacomo Leopardi e Giuseppe Garibaldi. Questo scrigno di conoscenza offre uno sguardo privilegiato sugli anni cruciali dei vari pontefici e sulla vita quotidiana all’interno delle mura vaticane. Un patrimonio inestimabile che continua a suscitare curiosità e ad alimentare il fascino per i segreti custoditi dalla Chiesa cattolica.

About The Author